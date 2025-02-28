悲壯、蒼涼的告別. February. 28, 2025 08:25. . 簡潔地安慰壹句，“無論走到哪裏，都會有人了解妳的音樂，不用擔心。”在與演奏七弦琴的名人告別時，詩人能說的話只有這些。在刮朔風、飄雪的閉塞的冬天，不知是不是因為黃昏，還是因為沙塵暴，雲彩和太陽都失去了光澤，壹片朦朧。 告別名叫“董庭蘭”的音樂家的場合顯得冷冷清清。據說，他曾在幕後利用宰相的權力與名流進行交流，氣勢也相當大，但他卻以赤貧的身份到處流浪，最終與詩人相遇。被稱為“董大”的意思是董氏家族的老大。也許是因為詩人壹樣貧窮，所以作為告別連壹杯酒都不能喝，他吐露說，“丈夫貧賤應未足，今日相逢無酒錢（大丈夫貧賤誰又心甘情願，今天相逢可掏不出酒錢）。”（《別董大》其二）雖然表現出壹副超脫貧窮的樣子，但寒酸的告別場合令人感到心裏很不是滋味。 年輕時詩人過著困苦生活，但出入邊疆積累了經驗。在與董大告別兩年後，詩人進入了猛將哥舒翰的幕僚。安史之亂時期，其軍事謀略得到肅宗的認可，壹路高歌猛進，甚至留下了儒生出身，以軍功封官晉爵的特殊履歷。 千裏黃雲白日曛，北風吹雁雪紛紛。莫愁前路無知己，天下誰人不識君。―《別董大》其壹•高適（704~765年）

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