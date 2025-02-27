龍仁半導體集群時隔6年開工……“這就是我們的實力”. February. 27, 2025 08:06. . SK海力士計劃投資120萬億韓元的京畿道龍仁半導體集群在計劃宣布6年後才破土動工。比這更晚起步的日本、美國、臺灣等競爭方的半導體工廠早已竣工，正在生產半導體。前天，韓國銀行總裁李昌鏞預測今年和明年的韓國經濟增長率都將低於2%，並表示“這就是我們現在的實力”，龍仁產業集群進展緩慢的過程，如實地展現了韓國經濟是如何陷入這種低增長深淵的。 2019年2月公布的龍仁半導體集群，其事業推進一直是個艱難的過程。公布後，附近地方自治團體、地區市民團體以擔心廢水排放為由，采取了剎車措施。證明了安全性、承諾了建設地區產業園區等之後，光是結束環境影響評價就花費了1年時間。由於位於引水道路中間的地方自治團體反對，時隔1年半才獲得了用水許可。 居民土地補償也花費了1年零5個月的時間，去年中央政府部門產業通商資源部也以建設在集群內的發電站的碳排放問題為由，推遲了事業。為了應對全球市場劇增的人工智能芯片組用高帶寬存儲器的需求，SK海力士不得不修改整體事業戰略，改變生產其他半導體的清州工廠的用途。 與每個關口都會受阻而推遲的韓國不同，競爭者的半導體計劃一日千裏地進行。臺灣臺積電在日本熊本縣建設的半導體工廠在2022年發表事業計劃後，時隔2年竣工，最近開始批量生產。臺積電2021年起在美國亞利桑那州建設的工廠也從上個月開始批量生產。因為各國政府和地方自治團體帶頭解決了用地、電力、用水、道路問題，提供了巨大的補貼和稅金優惠。 對於韓國經濟正式進入低增長階段的診斷，李昌鏞表示：“因為一段時間以來沒有進行結構調整，也沒有培養新的增長動力。”龍仁半導體集群內啟動的第一家工廠將於2027年5月竣工。從公布計劃開始算，出現了超過8年的差距。這種情況下，難以預測全球市場環境會有多大變化。如果國家主力產業半導體領域的企業用自己的錢建設工廠，需要海外競爭企業的兩三倍時間，那麽能夠維持競爭力反而是一件奇怪的事情。

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