挽救垂死的德國左派黨的“抖音女王”. February. 26, 2025 07:28. by 金允珍記者 kyj@donga.com. “‘抖音女王’拯救了垂死的德國左派黨。” 在23日舉行的德國議會選舉中，小進步政黨左派黨（The Left）被認為是“驚喜的獲勝者”。截至今年年初，在民意調查中，左派黨的支持率僅為3%左右，連進入聯邦議會的條件“得票率5%”都很難實現。但實際上，該黨獲得8.8%的選票，占據了聯邦議會630個席位中的64席。這比4年前的總選得票率（4.9%）還要高。 英國《每日電訊報》認為，左派黨躍進的原因是喜歡使用社交媒體TikTok（抖音）、Instagram（照片墻）等的37歲院內代表海蒂•賴辛內克（照片）。被稱為“抖音女王”的她在左臂上紋身了19世紀末~20世紀初在德國試圖進行社會主義革命的猶太裔女性運動家羅莎•盧森堡的臉，具有強硬左派傾向。包括她在內的左派黨領導層強調凍結全國6年的租金、設置舉報租金暴利的應用程序、富裕稅等進步傾向的年輕人喜好的公約，取得了飛躍性的進展。 左派黨成立於2007年，在此次選舉中獲得了18至24歲青年選民的27%支持率。在首都柏林，該黨以19.9%的得票率榮登榜首。紮根於前東德的執政黨“社會主義統壹黨（SED）”，呼籲擴大福利、撤走駐德美軍等。 賴辛內克1988年出生於東德地區薩克森-安哈爾特州，在哈勒維滕貝格-馬丁路德大學學習中東學和政治學。2010年9月至2011年6月，她以交換學生的身份停留在埃及開羅，當時她在當地經歷了席卷整個中東的“阿拉伯之春”民主化示威運動。2015年她加入左派黨，2021年當選聯邦眾議員。去年2月升任院內代表。 她在上月29日的柏林議會上強烈批評了領銜此次議會選舉支持率第壹的政黨、有望成為下屆總理的中右基督教民主黨代表弗裏德裏希•默茨。當時，默茨代表試圖與部分人士追隨納粹的強硬保守派“德國替代方案黨（AfD）”就反移民政策進行合作。隨後，賴辛內克批評說：“奧斯威辛集中營解放80周年的今天，難道要和繼承納粹理念的人合作嗎？”該視頻被點擊量超過700萬次。

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