為了“國民知情權”，大選前要實行“明太均特檢”. February. 26, 2025 07:27. . 尹錫悅總統的最終陳述已經結束，彈劾案審判現在只剩下宣判。尹總統的權力被削除，除了對他的處罰之外，現在我們應該考慮恢復和治愈的下一步。要想做到這一點，最需要、最緊迫的事情就是這次一定要選拔更好的人擔任領導。 從這一意義上講，有必要先徹底解決明太均的問題。明太均的嘴讓執政黨陷入“黑洞”已經6個月。被拘留後的他的爆料至今仍動搖著執政黨的主要潛在大選候選人。 首爾市長吳世勛涉嫌在2021年首爾市長補缺選舉前夕，讓親信代繳明某方面實施的輿論調查費用。大邱市長洪準杓涉嫌在2022年6月大邱市長選舉前夕，讓親信代繳明某方面的輿論調查費用。雖然兩人強烈否認，但“吳市長和明某見過幾次面”“洪市長的兒子給明某發送了請多多關照的信息”等各種追加疑惑。最近周圍有不少人表示：“即使想選他們，也害怕再次發生第二次‘李在明司法風險’事態，所以不敢選。”不少人雖然贊成彈劾尹錫悅，但也難以欣然支持在違反公職選舉法一審中被判喪失議員資格的共同民主黨代表李在明。 李代表的司法風險在過去幾年裏引發了朝野之間無休止的矛盾和沖突，多次阻礙了國會應該做的事情。為了不再經歷真正令人厭煩的領導人的司法風險，有必要通過特檢調查明太均疑惑。實行特檢，不是想要弄死誰，而是為了國民的知情權。 但朝野政黨仍然只把明太均特檢當作政治鬥爭的手段。國民力量黨反對稱這是“攻擊執政黨的特檢”，24日在國會法制司法委員會小委員會上退場，拒絕對特檢進行表決。這種回避是國民力量黨的主要特長。同時，對於尚未通過全體會議的法案，還早已經表示將要求代行總統職權的崔相穆行使再議要求權（否決權）。越是這樣，就越顯得奇怪。國民力量黨過去不是一直對李在明高喊“拒絕特檢的人是犯人”嗎？ 正如洪市長和吳市長所說，如果執政黨真的對明太均疑惑有自信，那麽現在反而應該“把事情都抖摟出來”。李明博前總統也在2007年12月表示會全面接受大國家黨大選候選人時期大統一民主新黨要求的BBK特檢法案，整理了重復同樣攻防戰的大選政局。 相反，共同民主黨也應該表現出明確的信任，不要惡意利用明太均特檢來“弄死對方”。應該去除國民力量黨敏感的可能扣押搜查黨部以及媒體吹風等有害條款，並說服他們。盲目地用蠻力強行處理，如果被拒絕就重新表決，最終被否決廢除，這種傻瓜們的行進現在該停止了。剩下的時間不多了。

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