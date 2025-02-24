4萬多人周末在光化門舉行贊成和反對彈劾的集會. February. 24, 2025 08:03. by 李秀蓮記者、全南赫記者、大田=李政勛記者 lotus@donga.com、forward@donga.com、jh89@donga.com. 尹錫悅總統彈劾案審判最終辯論前夕的周末，包括首爾市鐘路區等市中心在內，全國各地接連舉行了贊成和反對彈劾的集會。隨著贊成和反對彈劾的集會蔓延到校園，即將開課的大學在應對外部人員闖入引發沖突等方面進入了緊急狀態。 22日，由愛心第一教會牧師全光勛主導的“糾正大韓民國運動本部”當天下午1時在首爾市鐘路區世宗大路一帶舉行了反對彈劾總統的集會。3萬名總統支持者（警方非正式推算）舉著寫有“總統立即復職”等字樣的牌子，高喊“查證選舉舞弊行為”。全光勛主張：“三一節聚集3000萬人，啟動國民抵抗權。解散300名國會議員，第二次建國，建立新的共和國體制。” 同一天，贊成彈劾的支持者聚集在地鐵3號線安國站、景福宮站一帶。“燭光勝利轉換行動”等從下午2點開始在憲法法院附近的安國站1號出口一帶舉行贊成彈劾集會，敦促立即罷免尹錫悅總統。當天，警方非正式推算有1.1萬多人參加了贊成彈劾的集會。 共同民主黨領導層也在安國站一帶展開了場外輿論戰。這是12月3日緊急戒嚴事件後舉行的首次場外集會。包括院內代表朴贊大在內的80名所屬議員參加了當天的集會。走上講臺的朴範界議員表示：“不要做讓尹錫悅這個怪物沖出籬笆再次闊步街頭、策劃第二次戒嚴的噩夢。” 在大田也舉行了大規模贊成和反對彈劾的集會。保守傾向基督教團體“拯救韓國”下午2點在大田市廳南門廣場舉行了反對彈劾集會。1.7萬多名（警方非正式推算）參加者舉著“反對彈劾”的牌子，高喊著尹錫悅的名字。參加集會的國民力量黨議員尹相現主張：“這是為了自由民主的鬥爭。總統被拘留的這一事態推翻了自由和法治主義。”在距離反對集會場所700米左右的大田西區銀河十字路口舉行了敦促彈劾尹錫悅的集會。警方為應對贊成和反對陣營之間的沖突情況，在周邊部署了650多名警力。 在尹錫悅總統彈劾案審判進入最後階段的情況下，大學街也圍繞彈劾問題分為兩派。最近在首爾大學等地舉行的贊成和反對彈劾的集會，不僅是學生，油管博主等外部人士也闖入，甚至發生了物理沖突。據悉，首爾大學正在研究如果23日再次舉行類似集會，就要求警方解散的方案。目前，隨著漢陽大學、梨花女子大學、西江大學等大學預告了在校生反對彈劾的時局宣言，其他大學也陷入了苦惱之中。

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