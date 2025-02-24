告急！韓國半導體核心技術在短短兩年內被中國趕超. February. 24, 2025 08:03. by 郭道英 now@donga.com. 有評價稱，在半導體領域的核心技術力量方面，韓國在短短兩年間被中國反超。這是在政府領導力空白和特朗普引發的貿易威脅等內憂外患中，韓國半導體的技術動力也逐漸熄火的危機信號。 據韓國科學技術企劃評價院23日的報告書顯示，以39名韓國國內半導體專家為對象進行的問卷調查結果顯示，以去年為準，韓國在半導體核心技術5個領域中，在△高集成存儲器，△高性能人工智能半導體，△電力半導體，△新壹代高性能傳感技術等4個領域落後於中國。在先進封裝技術領域，被評價為與中國打個平手。此前的2022年調查中，存儲器、傳感、封裝領域被評價為領先於中國，但時隔2年全部被超越或趕超。 此次調查是從2022年科學技術評價院的技術水平評價參與專家中篩選出半導體領域的人員進行的。技術水平評價按照科學技術基本法，每2年進行壹次，以診斷國家核心技術水平。半導體領域的評價者由大學教授及產學研研究員、大企業及原材料、零部件、裝備中小企業從事者等組成。 專家們對韓國的優勢和主力領域的存儲器、傳感、封裝技術優勢也拱手讓給中國表示擔憂。報告書評價說，以半導體技術生命周期為準，在工藝和批量生產技術上，韓國雖然領先於中國，但在基礎、原創研究和設計技術上，不僅落後於中國，而且在主要國家中處於最低水平。 不僅是半導體，在現有的韓國主力技術方面，中國的掘起也在全方位進行。在去年的全球電視出貨量中，以超大型產品為先導的中國企業首次超過了韓國。在高端智能手機和顯示器市場上，中國企業也威脅著三星、LG的市場占有率。 科學技術評價院研究委員鄭義鎮（音）表示：“在全球價值鏈中，確保韓國可以作為戰略籌碼使用的核心技術非常重要”，“產業界對人才培養的獎勵、為吸引海外專業人才的移民政策等，急需努力確保人才。”

한국어