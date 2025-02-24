隨著提前大選明朗化，朝野展開“擴大中間派支持戰爭”. February. 24, 2025 08:02. by 尹明真記者、趙權亨記者 mjlight@donga.com、 buzz@donga.com. 隨著尹錫悅總統彈劾案審判的最終辯論日期定為25日，提前大選逐漸明朗化，朝野政黨“擴大中間派支持戰爭”愈演愈烈。共同民主黨代表李在明在周末23日強調，“共同民主黨本來就是中間政黨”，試圖擴大外延。國民力量黨院內代表權性東表示反對，“李代表自稱是中間保守，這是出於想把我們‘定性為極右’的政治目的”，出手進行牽制。 李在明當天表示：“根據時代形勢，進步性更重要時，進步的中間作用更大，保守性更重要時，中間保守的作用更大。即使身處同一位置，如果形勢發生變化，可以是往右、也可以向左。”盡管黨內非李在明派系強烈反對，稱“損害黨的正體性”，但他再次強調了強調“增長優先”的中間保守政策基調。 李在明抨擊執政黨稱：“已經走上了極右犯罪黨之路。”他說：“暴露出極右本色，放棄了形式上的保守作用。反對彈劾內亂首腦、庇護武力侵占法院的破壞憲政勢力，這不可能是‘保守’。”共同民主黨核心人士表示：“在國民力量黨極右化的情況下，共同民主黨應該表現出，可以和中間和合理保守勢力團結在一起。” 相反，權性東在記者招待會上抨擊稱：“中間派是包容和統合，但李代表的實際行為是排斥和分幫結派。讓中間派的意義褪色的是李代表。”他還說：“如果問國民李代表是中立傾向的人物，還是左派傾向的人物，是包容和團結的領導，還是排斥和分幫結派的領導，就會有答案。”該黨副發言人李鐘培表示：“身體是左派，只是嘴上說著保守。” 執政黨內部在尹錫悅最終辯論前夕，中間層支持率下降，黨內就攻略中間派的必要性出現了分歧。針對只有團結反對彈劾尹錫悅的強硬支持層才能在提前大選中獲勝的主張，要求“向中間層發出信息”的呼聲越來越高。一名執政黨首都圈議員表示：“希望能夠拉攏中間層的人成為大選候選人。” 但有人指出，如果展開拉攏中間層的競爭的朝野只展開理念攻防戰，不出現實質性的政策變化，無論哪一方都有可能首先遭到回旋鏢。慶熙大學公共治理研究所教授蔡鎮元（音）表示：“朝野不應只停留在出於選舉目的的發言上，而應該走向用具體政策公約化的階段。只有這樣，選民才能通過比較和檢驗確認真實性。”

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