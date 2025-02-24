這次是K-散文熱潮…收取上億韓元預版稅，面向世界讀者. February. 24, 2025 08:02. by 金素敏記者 somin@donga.com. “繼K-POP、K-電影、K-小說之後，這次輪到K-散文（隨筆）。” 經確認，2023年在韓國出版的小說家金錦姬（人名音譯下同）的散文《植物樂觀》（文學村）與美國主要出版社簽訂了價值上億韓元的版權出口合同。最近，繼金荷娜、黃善宇作家的《兩個女人住壹起》（故事販子）與英美圈大型出版社簽訂了作為韓國散文的罕見金額的預版稅合同之後，“K-散文”進軍海外的喜訊接連不斷。 出版界相關人士23日對《東亞日報》表示，“被譽為美國三大出版社的西蒙與舒斯特旗下的Summit Books不久將出版《植物樂觀》，預版稅在1億韓元以上。” 《植物樂觀》是包含金作家在照顧庭院時思考的內容的隨筆集。英文版題目定為《The Diary of a Korean Plant Parent（韓國人植物管家的日記）》。該隨筆集不僅與美國，還與英國、德國、西班牙、荷蘭、波蘭出版社分別簽訂了版權合同。金作家發表感想說：“很高興（海外）也能傳達韓國人對待自然的心意。”文壇有評價認為，得益於去年韓江作家獲得諾貝爾文學獎等，受到世界關註的韓國文學的氣勢似乎也擴散到了散文上。之前在海外聚集人氣的韓國散文得益於K-POP明星的推薦。防彈少年團（BTS）的RM在社交媒體上公開自己讀過之後，在英國出版半年就售出了10萬冊的白世熙作家的《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》（heun）就是代表性的事例。但是最近海外關註的K-散文素材從飲食到社會問題變得多種多樣。與英國企鵝蘭登書屋旗下的Transworld簽訂了上億韓元的預版稅合同，計劃今年在當地出版的尹伊娜作家的《現在去打水》（Semicolon）以方便面為素材，與俄羅斯最大規模出版集團簽訂出口合同的成石濟小說家的散文《郊遊》（創批社）以韓國飲食為素材。包含兩名未婚女性組成共同體生活的內容的《兩個女人住壹起》去年美國《紐約時報》（NYT）用整整1個版面進行了報道。文學與知性社編輯主管李槿惠表示：“最近見到的某英國出版經紀人拜托說‘如果有像東亞歷史和性別、應援棒壹樣對社會問題反映韓國20~30多歲女性聲音的散文，請介紹壹下’。”對K-散文的關註也可以看作是韓流流行的延續。簽約《兩個女人住壹起》的英國企鵝蘭登書屋旗下的Double Day代表蘇珊娜•韋德森在接受《東亞日報》書面采訪時表示：“我們已經通過電影《寄生蟲》、電視劇《魷魚遊戲》以及K-飲食或K-美妝等培養了對韓國生活和文化的關心”，“在韓國文化信息中接觸到的故事非常多樣，感覺有很多值得所有人關註的要素。”韋德森代表補充說：“韓國文化內容的幽默感比什麽都強。”美國哈珀-柯林斯出版公司的編輯黛博拉•金也表示：“從韓國悠久的歷史，特別是克服殖民統治和壓迫，保存和重建文化的過程來看，是非常美麗和痛苦的時間”，“通過這些歷史形成的韓國社會的生命力和藝術性、市民意識給我留下了深刻的印象。”哈珀-柯林斯計劃2026年春天在美國出版詩人金惠順的詩•散文集《不了解的這樣說》。“韓國社會所經歷的壓迫經驗與世界普遍的問題息息相關。能夠獲得與世界分享韓國思想家有深度的洞察力和智慧的機會，感到非常高興。”（黛波拉•金）

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