曾遭韓國冷落的“中國制造”的變身. February. 24, 2025 08:01. . “這可不是‘中國制造’，而是‘韓國制造’啊！” 筆者去年底在首爾市明洞看到，一名商人為了留住因旅行包價格昂貴而準備轉身離開的外國客人，說出了這樣的話。意思是說，“韓國產雖然比中國產貴，但質量更好”。 包括韓國在內的世界各國長期以來一直把“中國制造”當作廉價但質量差的商品。不可否認的是，中國經濟數十年間以“便宜”而不是“品質”為武器高速增長。但是，以“低成本高效率”震驚世界的中國人工智能創業公司“深度求索（DeepSeek）”的躍進，使這種固定觀念黯然失色。 中國2015年發表了“制造2025”政策。其雄心勃勃的計劃是，到2025年進入制造業強國的行列，到2045年進入制造業強國中最領先集團。 這一計劃正在有條不紊地推進。2018年，中國最大的電動汽車電池企業寧德時代超過日本松下，躍居世界占有率首位。2023年，中國商用飛機（COMAC）的C919首次投入商業運營，向美國波音和歐洲空客平分的國際民用客機市場發出了挑戰書。去年，中國電動汽車企業比亞迪（BYD）也超過美國特斯拉，成為世界上銷量最多的電動汽車。上個月，DeepSeek向全世界展示了中國在尖端信息技術領域的能力。香港《南華早報》評價說，以去年8月為基準，中國已經實現了“制造2025”當時所提目標中的86%。 在這樣的成果背後，有以14億人口為基礎的堅實的內需市場、當局發放巨額補貼等。但不能忽視的是，中國企業之間發生了激烈的生存競爭和革新，當局也根據“選擇和集中”戰略對戰略產業進行了大規模投資。10年來，中國按照自己的目標改變了人們對“中國制造”的固有觀念。 韓國也在2015年提出了“制造業革新3.0”戰略，稱要引領八大智能制造技術。但大多數國民連有這樣的政策都記不得了。最近，半導體強國地位正在褪色的韓國的現實與中國的現狀存在明顯的差異。 在中國活動了10多年的韓國科學技術專家就“DeepSeek熱潮”後韓國對中國傾註的關註表示“驚訝和驚慌”。他從幾年前開始就主張中國尖端技術的發展速度非常快，不能疏忽與中國的合作和競爭，但被當作（喊‘狼來了’的）“牧羊少年”。 政界也在很晚的時候發出自己的聲音。6日訪華的國會議長禹元植在與韓國常駐北京記者團會面時表示：“如果韓國不能保持對中國的技術優勢，將會變得非常困難。”但是，朝野政國政協議體至今尚未就批準《半導體特別法》和補充預算案達成協議。 在這種情況下，韓國國內對中國的厭惡情緒日益高漲。與中國的歷史矛盾、出於政治體制不同的排斥感也依然存在。 但是，應該冷靜分析中國尖端技術的發展情況，在需要合作的領域積極合作。此外，還要分析韓國內部最近相對低迷的尖端技術開發和疏忽人才培養的問題。希望“DeepSeek”的登場也能成為韓國看待中國的視線中的“人工衛星時刻”。

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