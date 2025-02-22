韓國今年經濟增長率預測值僅為1%. February. 22, 2025 07:18. by 姜禹錫記者、世宗=鄭順求記者 wskang@donga.com. 據預測，今年韓國的經濟增長率僅為1%。隨著內需和出口同時亮起紅燈，主要全球投資銀行（IB）也紛紛將增長率預測值下調至1%中間階段。有人擔心，在政治放手刺激經濟的追加更正預算和放寬半導體限制等問題上，韓國經濟的危機感正在加深。 據金融界21日透露，總部設在英國的民間研究機構“資本經濟學（CE）”在19日（當地時間）發行的報告書中，將韓國今年的實際國內生產總值（GDP）增長率預測值從原來的1.1%下調至1.0%，下調了0.1個百分點。 CE此次提出的數值低於高盛、JP摩根等8家主要IB的平均預測值（1.6%）。這壹數值低於JP摩根1.2%的預測。對此，韓國銀行本月25日是否會下調現有的經濟增長率預測值（1.6~1.7%），備受關註。 實際指標也亮起了紅燈。韓國銀行當天公布的2月全產業企業心理指數（CBSI）為85.3，是自2020年9月新冠病毒疫情以來的最低值。本月1日至20日的日均出口額也比去年同期下降了2.7%。 梨花女子大學經濟學系教授石炳勛（音）表示：“全球IB曾預測，如果美國征收10%的普遍關稅，韓國的經濟增長率將下降1個百分點”，“出現預測1%增長率的機構並不令人驚訝。”

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