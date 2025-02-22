英國皇家高爾夫協會任命演員宋仲基為宣傳大使. February. 22, 2025 07:18. by 金正勛記者 hun@donga.com. 英國皇家高爾夫協會（R&A）任命演員宋仲基（40歲•照片）為國際宣傳大使。R&A是主辦男子高爾夫大滿貫賽事-英國公開賽、與美國高爾夫協會（USGA）共同管理高爾夫規則等的高爾夫界最具權威的團體之壹。 R&A首席開發官菲爾•安德森21日解釋了任命背景，“在全世界高爾夫人口劇增的情況下，韓國是世界上最大的市場之壹”，“希望熱愛高爾夫的870萬名韓國成人高爾夫選手之壹的宋仲基能夠提高人們對高爾夫優點的認識，給第壹次接觸高爾夫的人帶來靈感。”除宋仲基外，曾在美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽大滿貫賽事美國女子公開賽上奪冠的魏聖美（36歲•美國•退役）、效力過皇家馬德裏（西班牙）等豪門俱樂部的足球運動員加雷斯•貝爾（36歲•威爾士•退役）等也被選為宣傳大使。 宋仲基的首個行程是27日開始在新加坡聖淘沙高爾夫俱樂部舉行的LPGA巡回賽HSBC匯豐女子世界冠軍賽時舉行的商務論壇。宋仲基將以R&A宣傳大使的身份參加此次活動。宋仲基表示：“高爾夫是男女老少都喜歡的運動”，“R&A的願景和價值給我留下了深刻的印象。能讓更多的人體驗到高爾夫和高爾夫帶來的實惠，感到非常榮幸。”

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