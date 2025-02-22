轉身棄執政黨而去的中間層……搭靠極右的賬單來了. February. 22, 2025 07:18. . 韓國蓋洛普21日公開的輿論調查中，國民力量黨和共同民主黨的支持率分別為34%和40%。國民力量黨比一周前下降5個百分點，共同民主黨則上升2個百分點。引人註目的是中間層的變化。中間層對國民力量黨的支持率是22%，對共同民主黨的支持率是42%。一周時間，差距從5個百分點拉大到20個百分點。韓國蓋洛普評價說：“兩黨的支持率曾經處於伯仲之間，但出現了某種裂痕。” 國民力量黨的政黨支持率在12月3日緊急戒嚴後像過山車一樣變動。戒嚴之後曾跌至20%出頭，但在經歷彈核代理總統韓德洙和逮捕尹錫悅總統等政局後有所反彈。之後翻來覆去，以中間層為中心，共同民主黨再次領先。在此次蓋洛普調查中，贊成和反對彈核的輿論分別為60%和34%。僅從中間層來看，69%比25%，贊成彈核的更多。另外，53%的應答者支持政權交替，37%的應答者支持維持政權，僅就中間層而言，支持政權交替占62%，支持維持政權占27%，主張政權更叠的高出整整一倍以上。 蓋洛普分析說，支持率的這種變化中，憲法法院的彈核案審判只剩下25日的尹總統最後陳述，法院在彈核案審判中公開了與總統主張相反的檢察機關調查材料，明太均事件移交首爾中央地方檢察廳等，再次引起關註，給執政黨帶來了負擔。 憲法法院審理初期，國民力量黨突出部分核心證人的枝節性記憶錯誤，並反復提出戒嚴勢力的主張，稱“總統沒有指示把議員拉出來，也沒有指示逮捕政界人士”。但隨著戒嚴部隊指揮官在陳述中揭露“總統6次來電，每次都督促逮捕議員”或“我復命復述了把議員拉出來的指示”等，真相變得更加清晰。 盡管如此，國民力量黨似乎仍然以擁護戒嚴勢力為優先，而不是與非法戒嚴斷絕關系。緊急對策委員長權寧世表示，“憲法法官是傀儡”，對憲法上的終審機構憲法法院進行了猛烈抨擊。該黨重要議員們在會見總統後一一公開信息，成了獄中政治的工具。此外，該黨也仍然未能擺脫“不正當選舉論”。總統的法律代理人還公開了尹總統“將盡快恢復職務，以世代團結的力量引領大韓民國”的信息。但此次民意調查已經確認，盡情搭靠極右勢力的這種做法導致了中間層的叛離。現在，國民力量黨已經到了是像之前一樣擁護戒嚴勢力、還是尋求更多中間層支持的時候了。

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