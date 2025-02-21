共同民主黨安保也“點右鍵”……大選公約研究包括“日本水平的核利用”. February. 21, 2025 07:49. by 權五赫 hyuk@donga.com. 據悉，共同民主黨正在討論提前大選時的安保公約中包含乏核燃料再處理等“和平利用核能”的方案。也就是說，將修改《韓美原子能協定》，使韓國能夠像日本一樣進行燃料用鈾的濃縮和商用鈈的提取。這可以被解釋為確保必要時可以開發核武器的“核潛力”，因此預計黨內會出現反對聲音。有分析認為，一直強調“韓半島無核化”基調的共同民主黨在安保領域也開始“點右鍵”。 參與制定共同民主黨國防公約的核心人士表示：“在‘擁有和平利用核的權利’的原則下，正在討論具備日本水平的核技術力。”另一黨內人士也表示：“在準備提前大選的同時，正在和核領域專家們進行設置議程的會議，必要時還將舉行（收集意見的）相關討論會。” 根據2015年修訂的《韓美原子能協定》，韓國可以進行濃度低於20%的鈾濃縮，但禁止對核燃料進行再處理。據悉，共同民主黨正在討論推出將其修改為日本水平的公約的方案。對於不到20%的鈾，日本即使沒有美國的同意，也可以通過濃縮和核燃料再處理提取商用鈈。 共同民主黨一直把遵守禁止鈾濃縮和核再處理設施的《韓半島無核化共同宣言》作為核心外交安保基調。分析認為，共同民主黨之所以考慮推進“核潛力”的鈾濃縮和再處理設施確保公約，是因為朝鮮的核高度化事實上已使無核化共同宣言成為一紙空文，不能袖手旁觀擔心韓朝間核不均衡的輿論。 共同民主黨內部甚至出現了“自行核武裝論”。盧武鉉政府統一外交安保戰略秘書出身的共同民主黨議員朴善源17日表示：“共同民主黨自己認為核武裝是禁忌，應該擺脫這個束縛。”

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