“沒有政權能戰勝通貨膨脹”……物價穩定政策應放在首位. February. 21, 2025 07:49. . 最近，隨著菜籃子物價持續上漲，越來越多的家庭主婦表示會湊準收場打折時間買菜。為了在這個時間買菜，還有人請求家人諒解，把晚餐時間推遲到晚上8點左右。過得去的午餐外賣菜單超過1萬韓元後，尋找比餐廳價格便宜的便利店和超市便當或幹脆自帶簡便食品的上班族也越來越多。這反映了從去年開始持續的高物價導致實際收入減少的家庭情況。 從新鮮、加工食品到生活用品紛紛漲價的情況下，人們減少買菜次數，還一門心思買便宜貨。產業通商資源部公開的去年大型超市的月購買件數和單價，大部分比前一年有所減少。去年零售銷售額指數比前一年減少2.2%，是繼2003年信用卡大亂事件（-3.2%）後21年來的最大降幅，內需處於凍結狀態。 問題是今年物價比去年上漲的可能性更大。因為，短期內沒有能夠擺脫高油價、高匯率的籌碼可用，而且國內外不確定性等追加不利因素仍然存在。就外部因素而言，美國特朗普政府的高關稅政策對提高物價的“特朗普+通脹”影響帶來的不確定性也居高不下。 雖然高物價使民生負擔加重，但政府並無良策。韓國銀行總裁李昌鏞18日在國會上表示：“雖然物價上漲率可以通過韓國銀行利率進行調節，但基本上物價水平高，在利率政策的基礎上，如果沒有改變結構，例如擴大進口等各種結構改革，短期內很難解決。” 本月11日，農林畜產食品部部長宋美齡會見食品業界代表，要求協助穩定物價，但不知道在彈核政局中，政府的影響力會起到多大作用。參加當天會議的企業代表們雖然表示將最大限度壓縮上調幅度、最大限度推遲漲價時間，但進入今年以來，大部分企業已經紛紛上調了價格。 甚至有“沒有政權能戰勝通貨膨脹”的說法，高物價對民生的影響力很大。美國經濟報紙《華爾街日報》最近指出：“特朗普總統在前總統拜登當時因選民對通貨膨脹的反對而當選。通貨膨脹的復活可能成為對特朗普最大的威脅。”在美國，為應對物價進一步上漲，還出現了囤積衛生紙和緊急食品的“毀滅性消費”行為。對於正在感受物價迅速上漲不亞於美國的韓國而言，不會覺得這種消費心理是別人的事情。 如果高物價導致實際收入減少，消費就會受挫，並有可能陷入生產和投資減少的惡性循環。雖然現在應比任何時候都要穩定地管理物價，但在總控制臺缺失的情況下，脫韁的物價絲毫沒有下降的跡象。在高物價時代，最受煎熬的是除部分富裕階層以外的大多數國民。朝野政治圈和政府應該知道，國民對引發生活困難的物價上漲的憤怒比想象的要大。

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