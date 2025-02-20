美國專家：“特朗普有可能與金正恩就‘停止向俄羅斯派兵’進行小交易”. February. 20, 2025 07:56. by 金相雲 sukim@donga.com. “特朗普政府可能會與烏克蘭戰爭有關（以‘小交易’為條件）與朝鮮談判停止向俄羅斯派兵和供應武器。” 戰略與國際問題研究中心韓國問題首席代表車維德（照片）18日在美國華盛頓舉行的“特朗普政府中的美國同盟及夥伴”研討會上表示，特朗普有可能與朝鮮國務委員長金正恩重啟會談。特朗普政府雖然正式闡明了“朝鮮無核化”，但實際上只要解除洲際導彈等對美國本土的直接威脅，就可以以中斷向俄羅斯派兵和支援武器為條件進行小交易。 他在研討會上被問到朝美首腦會談的可能性時分析說：“鑒於過去（特朗普第一屆政府時期）朝美首腦會談以失敗告終，這一次將在新的框架下接近。特朗普第二屆政府雖然正式提及‘可驗證、不可逆的無核化’，但實際上可以從‘美國優先主義’的觀點接近。”他同時預測：“可能會把‘美國優先主義’戰略運用於朝鮮，把重點放在使核武器和洲際導彈威脅失效上。”這意味著，與韓國和日本尋求朝鮮完全無核化不同，特朗普政府可能會以停止開發可能威脅美國本土的洲際導彈為條件進行小交易。 實際上，特朗普政府最近在美日首腦會談聯合聲明中正式宣布“朝鮮無核化”，但美國國防部長黑格塞斯和特朗普稱朝鮮為“核能力擁有國”，並表示“將與金正恩再次接觸”，向朝鮮發出柔和信息。 也有言論稱，由於彈劾政局，韓國的對美外交陷入了困境。車維德表示：“觀看其他國家對美談判的韓國，就像在糖果店外透過玻璃觀看的孩子一樣。” 他還就朝美對話表示，共同民主黨代表李在明最近在接受《華盛頓郵報》采訪時表示，支持特朗普恢復美朝對話的努力，“將考慮推薦特朗普總統為諾貝爾和平獎候選人。”分析認為，正如文在寅總統在特朗普第一屆任期的2019年表示“特朗普總統完全有資格獲得諾貝爾和平獎”一樣，現在共同民主黨在朝美對話問題上也采取類似的立場。

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