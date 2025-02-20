尹錫悅彈劾案臨近宣判，加快的“汝矣島大選時鐘”. February. 20, 2025 07:55. by 尹多彬記者、李相憲記者 empty@donga.com、dapaper@donga.com. 隨著憲法法院對尹錫悅總統彈劾案的審理接近尾聲，汝矣島的時鐘正在迅速轉換成提前大選模式。在彈劾審判結果出來之前，國民力量黨和共同民主黨都采取了避免公開提及下屆大選的方針，但一旦憲法法院贊成彈劾，又必須在60天內舉行黨內競選和正式總統選舉，因此，在“現在準備也很緊張”的氣氛中，似乎進入了速度戰。 共同民主黨代表李在明的鼻祖親李在明集團“七人會”開始正式行動。七人會在春節後的本月2日舉行李在明本人也出席的會晤，討論了提前大選局面中的角色。 由七人會成員鄭成湖議員、金榮鎮議員主導的學習聚會“開啟未來的議會民主論壇”19日在國會舉行了憲法相關研討會。對此，黨內有人分析說，在以非李在明派系為中心不斷提出修憲要求的情況下，為李在明長期推進修憲開辟了道路。 李在明還開始了應對提前大選的在野圈候選人單一化工作。李在明當天與祖國革新黨、進步黨、基本所得黨、社會民主黨等5個在野黨舉行“結束內亂圓桌會議”成立儀式，並表示，“期待所有希望守護憲政秩序的勢力共同參與”。李在明方面核心人士表示：“通過圓桌會議，自然會討論大選候選人在野圈單一化問題。大選時，為了阻止國民力量黨候選人和改革新黨議員李俊錫之間的保守候選人單一化，有必要建立與李俊錫的溝通渠道。” 國民力量黨大選候選人的步伐也在加快。在部分輿論調查中排名保守陣營大選候選人支持率第一的雇傭勞動部長金文洙19日在由本黨議員羅卿援、禹在埈主辦的“勞動改革大討論會”上發表了主題演講。共有60名國民力量黨議員參加當天的討論會。金文洙表示，“應該將延長退休年齡與調整工資體系一起聯動討論”，事實上提出了針對大選的勞動議題。 大邱市長洪準杓當天也來到首爾汝矣島，與跑口該黨的記者舉行了非公開座談會。安哲秀議員當天也表示：“如果提前舉行大選，（我是）大選候選人中唯一的現任議員。正在準備（參加提前大選的）B計劃。” 該黨前代表韓東勛從當天起通過啟動預售《國民優先》一書準備重新開始政治活動。有可能參加大選的慶尚北道知事李喆雨當天在國會召開記者會，主張“應在彈劾審判中全力保護尹錫悅總統”。

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