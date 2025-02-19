如果憲法法院贊成彈劾尹錫悅，60天內將進行大選……朝野進入秘密準備階段. February. 19, 2025 07:53. by 尹多彬記者、權具龍記者 empty@donga.com、9dragon@donga.com. 共同民主黨和國民力量黨都為提前大選暗地裏著手準備。雖然兩黨都避免公開提及大選，但如果憲法法院贊成對尹錫悅總統的彈劾案，必須在60天內舉行黨內競選和大選，日程準備會相當緊張。 據多名相關人士18日透露，共同民主黨正在積極研究參考2017年提前大選時黨內競選的事例，在全國4個地區（首爾、忠清、湖南、嶺南）巡回進行選舉人團投票的方式。據悉，該黨計劃以權利黨員等普通國民為對象招募選舉人團，進行黨內競選。據悉，部分非李在明派候選人還要求實行“完全國民競選制”。 該黨黨首李在明代表的方針是，憲法法院作出贊成彈劾的決定後，立即辭去黨代表職務，參加競選。黨領導層相關人士表示：“我們認為，在適用上次提前大選競選規則的同時，盡量接受挑戰候選人的要求，提高競選的參與度。” 據悉，在國民力量黨方面，被派往總統室的部分黨務工作者17日回到黨內。對此，政界有人主張：“國民力量黨是不是開始著手準備大選?”一名執政黨人士表示：“如果出現任命者消失的情況，將依次回歸，並轉換為選舉體制。”但是，對於共同民主黨議員朴善源當天主張“派遣到總統室的20多名行政官中有一半已經回歸”一事，他予以否認。國民力量黨人士反駁稱：“17日從總統室回到黨的2人是從去年11月開始推進的人事安排，但隨著緊急戒嚴事態的發生，人事安排反而被推遲了。黨如果展現出準備提前大選的樣子，這不是想瓦解支持層集結的戰略嗎?”

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