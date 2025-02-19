直播時代. February. 19, 2025 07:52. . 1972年慕尼黑奧運會途中突然傳來槍聲。巴勒斯坦武裝團體“黑色九月”闖入奧運村，以以色列代表團為人質，要求釋放被以色列囚禁的巴勒斯坦俘虜。這是釀成可怕悲劇的“慕尼黑奧運會慘案”的開始。蒂姆•菲爾巴姆導演的《9月5日：危險的獨家新聞》是壹部講述當時參與奧運會轉播的ABC電視臺體育組實時轉播該人質劇過程的電影。因為真實故事本身就很戲劇化，所以像“直播”壹樣記錄每個瞬間的情況，就給人壹種讓人捏壹把汗的緊張感。 雖然電影將事件按順序進行現場直播，但是他們每時每刻表現出的某種選擇都流露出苦惱。因為這是歷史上首次現場直播恐怖人質事件，也是通過衛星向全世界傳遞信息的廣播。面對不斷上升的收視率的商業欲望和對現場直播恐怖襲擊過程的倫理苦惱之間，報道組陷入了進退兩難的境地。現場直播可以實時共享給恐怖分子，對事件產生影響，也可以對他們的目的有所幫助。體育組的負責人馬文•貝德發問道。“他們也知道全世界都在看著。如果他們射殺壹個人，如果直播的話，那是為了誰呢？是我們嗎？還是他們呢？” 現在是直播時代。美國有線電視新聞網（CNN）直播伊拉克戰爭，現在的戰爭也不例外。我們不是每天都看到無人機在俄烏戰爭中打擊的場面嗎？政治事件也不例外。因為在彈核政局中，我們生活在每天直播的新聞中。電影中體育隊總負責人馬文•貝德的提問令人記憶猶新。這究竟是為了誰的現場直播呢？ “這是為了誰的故事？” ―蒂姆•菲爾巴姆《9月5日：危險的獨家新聞》

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