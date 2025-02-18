“荷娜死亡”7天後學校重新開學，雖配備警察但大部分父母牽著孩子壹起上學. February. 18, 2025 08:07. by 金兌泳 live@donga.com. “早上和孩子爭執了30多分鐘。孩子說不想去的話我也能理解，送他去學校很不安，哎呦。” 17日，在教師手中死亡的金荷娜（8歲）就讀的大田西區學校前見到的家長金某（45歲•女）如是說。和3年級的女兒壹起上學的她多次叮囑道，“結束後壹定要給媽媽打電話。”直到孩子消失在學校建築物內為止，她還喊著名字揮手致意。金某說：“發現媽媽壹直在那裏看著自己，孩子就會稍微平靜下來”，“雖然家就在學校門口，但很不安，所以想繼續在教室外觀察。” 荷娜10日在校內被該校教師明某（48歲•女）殺害7天後，學校重新開放。 當初該學校計劃在14日舉行結業儀式後放假，但隨著事件的發生，從10日開始停課。 重新開學的17日，大部分低年級學生都牽著父母的手上學。學校前面從上午8點開始安排了15名警察。部分家長甚至到學校建築物門前送別孩子。有2年級女兒的金某（42歲•女）嘆氣說：“孩子還要再上4年學，每次看到學校都會想起事件，所以正在考慮要不要轉學。”當天，全體學生中有1~3年級（533名）上學，4~6年級（518名）將於18日上學。之後進入春假，3月4日開學。 課程在上午11點左右結束。校方發放了包含學校生活等內容的通知單，以申請學生為對象進行了心理咨詢治療。從放學時間20多分鐘前開始，家長們再次聚集在壹起。孩子們壹出來，父母們就問候道：“沒什麽事吧？”金敏成（41歲）說：“因為不安，送走孩子後，在學校周圍轉悠等待孩子。感謝孩子笑著出來。”雖然當天也實施了照顧教室，但在距離800米左右的小學進行。把孩子送到照顧教室的2年級學生家長金某（41歲•女）說：“因為是雙職工，所以沒辦法，只能把孩子托付給了他們。擔心孩子過得好不好，所以早早下班來這裏了。” 大田警察廳計劃，暫時把機動巡邏隊1個組的7、8名隊員安排到學校進行巡邏。大田市教育廳計劃組成由專業咨詢師組成的咨詢組，與該學校的教職員進行家長咨詢。另外，根據醫療團隊的判斷，明某目前還沒有接受調查，因此警方尚未進行面對面調查。 警方正在討論是否公開加害者明某的個人信息。

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