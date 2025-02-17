美國雞蛋價格暴漲，人們紛紛表示“在家養雞”. February. 17, 2025 07:46. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 隨著禽流感的擴散、食品物價一再上漲，美國的雞蛋價格暴漲，想要在家養雞的美國人正在增加。美國網絡媒體Axios15日報道說，甚至出現了租借可以生雞蛋的母雞的服務。 據美國寵物產品協會最新資料顯示，家庭飼養雞的美國人約有1100萬戶。這比2018年（580萬戶）增加近一倍。 甚至出現了向個別家庭在5-6個月內出租2-4只母雞、雞飼料、飼料盤子等的企業。有些企業還為第一次養雞的人設置了雞舍。這種“養雞”熱潮與雞蛋價格的暴漲不無關系。以今年1月為準，美國國內12個裝“大蛋”的平均零售價格為4.95美元（約7178韓元），創歷史最高值。這一價格比去年12月上漲15.2%，比一年前上漲53%。考慮到新冠疫情爆發前美國大部分地區12個裝雞蛋的價格低於3美元，急劇上漲的趨勢非常明顯。 2月1日，在賓夕法尼亞州安特裏姆鎮，裝載10萬個雞蛋的運輸卡車全部被盜。犯人尚未歸案。不少餐飲企業也對之前免費提供的雞蛋料理收取額外費用。 不過，也有人指出，直接養雞在“性價比”方面對家庭經濟沒有太大的幫助。Axios稱，如果家庭飼養兩只3年以下的母雞，每周可獲得8-14個雞蛋。 但是，考慮到雞舍設置費（500美元）、雞飼料費及管理費（每月20美元）等支出，僅靠每月獲得32-56個雞蛋來抵銷這些費用是遠遠不夠的。清理雞糞也需要付倩辛苦勞動。對此，Axios建議，要想提高家庭養雞的性價比，應該通過增加養雞數量來降低每個雞蛋的生產成本。

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