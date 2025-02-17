5·18事件現場光州錦南路……警車墻兩側舉行贊成和反對彈劾尹錫悅的集會. February. 17, 2025 07:45. by 徐智媛記者、李相煥記者、光州=李亨柱記者 wish@donga.com、payback@donga.com、peneye09@donga.com. 在尹錫悅總統彈劾案的審判接近尾聲之際，周末全國各地舉行了贊成和反對彈劾的集會。在5·18民主化運動的歷史現場光州東區錦南路，警車墻兩側相隔100米同時舉行了贊成和反對彈劾的集會。 15日，在原全南道廳前舉行的贊反雙方集會上，聚集了自12月3日緊急戒嚴以來光州最多的人群。警方以錦南路某保險公司建築物為中心，設置了在100米左右的警車墻，阻止雙方的沖突。保守傾向基督教團體“拯救韓國”從當天下午1時起，在錦南路舉行了4小時45分鐘反對彈劾的國家緊急祈禱會。來自全國的參加者人數達到3萬人（警方非正式推算）。走上講臺的韓國史講師全韓吉（音）表示，“彈劾尹錫悅總統是不正當的”，主張戒嚴的正當性。 由光州地區市民社會團體組成的“尹錫悅政權立即下臺、社會大改革光州緊急行動”從下午3點起在保守集會對面的道路上舉行了第14次光州市民總掘起大會。據警方非正式推算，1萬多人參加了此次大會。歷史油管博主、糾正歷史研究會所長黃賢弼（音）作為發言參加者登上舞臺，主張“反對彈劾的人是親日、獨裁、屠殺者的追隨勢力”。光州市長姜琪正、全南道知事金瑛錄、共同民主黨議員鄭清來等在野黨人士也大舉參加了此次集會。 在首爾市中心，贊成和反對彈劾的集會也接連不斷。由愛心第一教會牧師全光勛主導的扶正大韓民國運動本部15日下午1時在首爾鐘路區光化門一帶舉行了“反對彈劾尹錫悅總統的國民大會”。4萬名參加者舉著寫有“非法拘留彈劾無效”的手牌和太極旗，高喊“釋放尹錫悅”等口號。 當天下午，在首爾市鐘路區景福宮站一帶，由“尹錫悅立即下臺、社會大改革緊急行動”和全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）主導舉行的集會上，警方非正式推算聚集了1.5萬人。他們舉著寫有“立即罷免內亂魁首尹錫悅”等字樣的牌子，敦促罷免尹錫悅。他們從下午6時30分起從集會場所東十字閣經過鐘閣遊行到明洞。此外，16日在光州贊成彈劾集會現場，播放了把尹錫悅總統和總統夫人金建希的臉合成半裸的視頻，引發了爭議。總統室表示，將對制作和傳播視頻的人采取法律措施。

한국어