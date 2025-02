Aespa榮獲美國“Billboard Women in Music”年度最佳組合獎. February. 14, 2025 07:43. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 女子組合Aespa和BLACKPINK成員JENNIE(金智妮)在美國大眾音樂頒獎典禮“Billboard Women in Music”上獲獎。 根據美國公告牌12日(當地時間)公開的獲獎者名單,Aespa被選為“年度最佳組合獎”獲獎者。Aespa去年發表的《Supernova》在Billboard全球200(美國除外)排行榜中排名第6位,《Whiplash》在包括美國在內的Billboard全球200排行榜中排名第8位。 JENNIE獲得“全球力量獎”。她於去年10月發行的個人單曲《Mantra》連續兩周進入Billboard主單曲排行榜“Hot 100”。將於下月7日發行的正規專輯《Ruby》的先公開曲《Love Hangover》排在第96位。Billboard方面表示:“JENNIE爆發性的全球影響力得到了認可。” 從2007年開始舉行的“Billboard Women in Music”是評選對音樂界產生巨大影響的女性藝術家和創作者、制作人的頒獎典禮。2023年TWICE(突破藝人獎)、2024年NewJeans(年度最佳組合獎)等獲獎。今年的頒獎典禮將於下月29日在美國洛杉磯YouTube影院舉行。

