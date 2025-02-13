美國議會提出允許在盟國建造軍艦的法案，將利好韓國造船業界. February. 13, 2025 07:51. by 崔智善記者、金在亨記者 aurinko@donga.com·. 美國總統唐納德•特朗普去年11月表示，為了加強海軍力量，有必要與韓國合作，此次，美國國會提出了允許在盟國建造海軍艦艇的法案。壹旦相關法案通過，將對具備世界級船舶建造技術的韓國造船業界起到利好作用。 據美國國會當地時間12日透露，猶他州共和黨籍參議員邁克•李和約翰•柯蒂斯最近提出了《海軍和海岸警衛隊準備態勢保障法》等兩項法案。其核心內容是修改聯邦現行法律，允許在同盟國建造美國海軍艦艇。以安保為由，現行法律規定禁止在外國造船廠建造美國海軍艦艇。因此，要想采購海軍艦艇，只有△在美國國內直接建造 △改造壽命已盡的現有艦艇 △議會批準後購買外國產二手艦艇等三種途徑。 提議的法案規定，允許在北約（NATO）成員國或與美國簽訂相互防衛協議的印度太平洋國家建造部分或全部美國海軍艦艇。但條件是造船廠不屬於中國企業或總部設在中國的跨國公司，必須事先得到美國海軍司令官的認證，而且建造費用必須低於美國國內的造船廠。李議員強調修改法律的必要性說：“根據美國海軍的戰鬥力結構評價（FSA），維持有實力的海軍至少需要355艘艦艇，但目前只有291艘艦艇在運營。” 國內造船業界壹致歡迎修訂法案的提議。如果法案通過，預計國內造船公司將加快進軍美國艦艇市場的速度。法案雖然沒有明確指出特定國家，但在印太地區的同盟中，擁有比美國更便宜建造艦艇力量的國家只有韓國和日本。HD現代表示：“HD現代重工業在類似美國配置的宙斯盾驅逐艦領域擁有能夠滿足性能、費用、交貨條件的業績和建造能力”，“同盟國們可以參與美國艦艇建造的道路被打開，對此期待很高，表示歡迎。” 據推測，美國艦艇市場規模每年達20萬億韓元。這壹規模相當於美國艦艇維護、修理、大修（MRO）市場的兩倍以上。

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