朝鮮試圖切斷韓朝“航空熱線”……去年底致函國際民航組織提出要求. February. 13, 2025 07:50. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，朝鮮國務委員長金正恩2023年底將南北（韓朝）關系規定為“敵對兩國關系”，采取了多項切斷對韓聯系的措施，最近甚至出現了切斷南北“航空熱線”的動向。1997年開通的南北航空管制網在南北關系陷入僵局時也得到保留沒有斷絕，如今朝鮮試圖切斷這一網絡，實屬罕見。 據多名政府消息人士12日透露，朝鮮去年底向國際民航組織提出了切斷南北航空管制網的要求。根據芝加哥公約（國際民航公約）設立的國際民航組織是聯合國專門機構，韓國和朝鮮都是會員國。據悉，韓國政府掌握相關動向後，認為今年朝鮮將切斷航空管制網，並討論了譴責聲明等後續應對方案。 但據悉，朝鮮和國際民航組織的磋商進展不順，航空管制網因此暫時得以維持。韓國政府消息靈通人士表示：“不知道從朝鮮的立場來看斷絕這一渠道是否有實際好處。這是根據金正恩的隔絕南北指示采取的措施，正在關註今後切斷的可能性。” 韓朝1997年簽署關於飛機管制的協議，開通了航空管制通信線。但是，由於韓朝之間沒有飛機往來，實際上僅是相關渠道處於連接狀態。在韓朝對話局面下飛機往來的2018年等，曾啟用過該渠道。 目前，韓朝之間的主要溝通渠道實際上已經斷絕。韓朝共同聯絡事務所通信線和東西海地區軍事通信線，朝鮮從2023年4月起沒有作出回應。與此不同的是，朝鮮最近還通過直通聯合國軍司令部的電話“粉色通話機”與聯合國軍司令部進行定期溝通。去年10月，朝鮮還通過“粉色通話機”向聯合國軍司令部通報，將在非軍事區一帶進行切斷公路、鐵路的工程。

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