盡管有過很多跡象，還是沒能阻止小荷娜悲劇的發生. February. 13, 2025 07:50. . 在大田的一所小學裏用兇器殺害了結束照看課程準備回家的一年級學生金荷娜的教師明某說：“是哪個孩子都無所謂。我就想一起死。”明某從5年前開始患抑郁癥，2021年被調到該校後，多次請病假。據說，去年12月30日復職後也引了大大小小的騷亂，因此要追究學校是否正確管理了問題教師。 至少有三次機會阻止這次悲劇的發生。明某去年12月以憂郁癥為由申請了6個月的休假，但3周後復職。據悉，在申請休假時，醫生“至少需要6個月穩定”的意見變成了“可以過日常生活”。考慮到醫生的意見突然被推翻和教職的特殊性，應該召開疾病教員審議委員會，仔細觀察是否可以指導年幼學生。 明某在犯罪5天前的5日，以無法上網為由砸碎電腦，第二天又掐住同事的脖子，但學校直到7日才向教育廳報告，被勸告“報警”後又置之不理。事發當天上午，學監來到學校，勸告明某因病假等采取隔離措施，但學校消極地將其隔離在教導主任旁邊，中午時分為購買兇器而擅自外出時也沒能阻止。 當天下午，小荷娜在照看教室裏聽到照看教師說“美術課外班的車來了”，想要獨自走到校門時遭遇了不幸。根據教育部常春學校運營方針，學生回家時原則上由監護人陪同。雖然在家長同意下可以自主回家，但當時只要多走幾步看著小荷娜安全乘坐補習班汽車就好了，真是令人惋惜。 作為放學後教室的常春學校，政府去年把小學一年級作為優先對象實行，今年擴大到了二年級。其宗旨是減少照看費用，提高出生率，以免因經濟能力導致照看差距拉大。是不是因為急於擴大常春學校而疏忽了安全問題？荷娜的父親說：“為了防止出現第二個荷娜，身心脆弱的老師們應該接受治療，並負責放學後的低年級學生的安全。”這是教育當局早就應該做的事情。

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