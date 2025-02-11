金俊浩本屆亞冬會奪得1銀2銅，遺憾與金牌失之交臂. February. 11, 2025 07:47. by 任寶美 bom@donga.com. 挑戰三次的金牌最終還是從手指縫間漏過。但是，在個人賽中只獲得兩枚銅牌的男子速度滑冰“招牌”金俊浩（30歲•音譯下同）在與隊友們壹起出戰的團體短距離追逐賽中獲得銀牌，在首次出戰的冬季亞運會上善始善終。 10日，在中國哈爾濱黑龍江冰上中心速滑館舉行的2025哈爾濱亞運會男子短距離團體追逐賽中，金俊浩與隊友車敏奎、趙相赫壹起以1分20秒48的成績獲得銀牌。落後第壹名中國（1分19秒22）1.26秒。短距離追逐賽是由3名選手組成壹隊，在400米的跑道上共滑3圈的項目。兩支隊伍從賽道的兩側同時出發，每滑壹圈就有壹人退出隊伍，最後壹名選手以3號選手的成績決壹勝負。 金俊浩作為第壹棒接力手出場，韓國隊在占全程三分之二的800米區間內領先於中國，但在最後壹個區間，遭遇本屆亞冬會男子1500米金牌得主寧忠巖領銜的中國隊逆轉。 在8日的速度滑冰首場比賽男子100米比賽中獲得銅牌的金俊浩，在10日的男子500米比賽中也獲得了銅牌，以3枚獎牌（1銀、2銅）結束了此次比賽。 金俊浩在本屆哈爾濱亞冬會100米項目上被認為是有力的金牌爭奪者，但最終以銅牌（9秒62）的成績吞下了遺憾。兩天後再次挑戰500米金牌的金俊浩以9秒54的成績完成第壹個100米區間，比前壹天的100米比賽成績提前了0.08秒。但是在最後的直線區間沒能保持速度。第壹天獲得100米冠軍的高亭宇（中國）在當天的速滑500米（34秒95）和短距離團體追逐項目上再添兩枚金牌，成為三冠王。 金俊浩在2019~2020賽季國際滑聯（ISU）世界杯男子500米比賽中以34秒87的成績奪得金牌，延續了2013~2014賽季牟太範（退役）後中斷的男子世界杯金牌。在冬奧會出道戰2014年索契大會上獲得第21名的金俊浩，在2018年平昌冬奧會上排名第12位，在2022年北京冬奧會上排名第6位，成績穩步提升。 同壹天，在亞布力滑雪度假村舉行的自由式單板滑雪男子大跳臺比賽中，姜東勛（19歲）在本次大會中獲得了自己的第二枚銅牌。此前，姜東勛在8日的男子坡面障礙技巧項目上也獲得銅牌，與同歲的朋友李采運（金牌）壹起登上了領獎臺。韓國男子冰球隊在小組賽A組最後壹場比賽中，雖然以1比2不敵哈薩克斯坦隊，但以小組第二的身份晉級八強。

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