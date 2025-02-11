模糊的政府與民間界限，馬斯克引發的越權爭議. February. 11, 2025 07:47. . 連日“亂砍”美國聯邦政府的劍客，也是目前美國最炙手可熱的新聞制造者。特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克的公共身份被公開是最近的事情。 作為美國政府效率部（DOGE）的首長，他施壓稱要解雇10%的聯邦公務員，還獲得了財務部和消費者金融保護局（CFPB）的機密情報接近權，因此很多人指責這是越權行為。即使是總統的親信，身為平民的他到底有什麽權力推進過激的行動呢？ 白宮3日（當地時間）正式宣布，馬斯克被任命為特別公務員（SGE）。SGE是為了政府的專業性和敏捷性，每年最多可以臨時雇傭130天外部專業人才的制度。這等於為其在白宮內執行公務提供了最起碼的條件。 過去美國政府也壹直使用的SGE比普通公務員的倫理規定和監督寬松，因此不斷有人擔心其透明性。前總統拜登也曾任命民主黨的長期說客安妮塔•鄧恩為SGE。後來，鄧恩惡意利用“SGE沒有義務公開財產”的漏洞，引發了利害沖突的爭議。2016年，時任國務卿希拉裏•克林頓也被指任命親信為SGE，以便接觸政府內部情報。 馬斯克在大框架下也受到了類似的批評。但他並不是單純的政治說客。他是經營特斯拉、X、SpaceX等多家跨國企業的世界第壹億萬富翁企業家。背靠特朗普總統的他的國際影響力和政治地位與以往不同。馬斯克所說的DOGE的年輕工程師是以什麽身份被雇傭的，目前還不清楚。 走上特朗普總統壹直高呼的“解散深層政府（Deep State•聯邦政府官僚組織內的既得利益集團）”工作前臺的人物，站在巨大利益沖突爭議的中心，這壹點也是矛盾的。美國北卡羅來納大學的憲法專家邁克爾•格哈德教授評價說：“美國政府賦予外部人士如此自由的權限是歷史上第壹次。” 聯邦法院最近開始阻止DOGE推進的改革工作。民主黨也表示“這是壹場沒有通過選舉產生的權力發動的政變”，提高了反對力度。相反，政治專門媒體《政客》報道說，保守陣營看著馬斯克揮舞的“錘子”高興不已。《華盛頓郵報》（WP）認為，SGE制度本身模糊了“政府與民間的界限”。如果馬斯克的工作得到任何壹個陣營的明確支持，那麽這種“模糊的邊界”很可能不是被阻止的對象，而是不可避免的時代潮流。 SGE制度為掌權者的幕後親信在向陽地公開活動開辟了通道。接著，馬斯克正式點燃了圍繞他們權限的爭議。能否出臺透明監視未選出的權力、守護公共利益的方案，最終是否會淪落為強化新意義上的“秘密實權”的契機，這是有趣的看點。

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