從“請吃飯的姐姐”再次成為“冰雪奇緣女皇”. February. 10, 2025 07:29. by 任寶美 bom@donga.com. “因為我是姐姐，當然是我請客了。希望像現在壹樣繼續進行善意的競爭，取得好成績。” “短道速滑女王”崔瑉禎（27歲）回來了。雖然主要項目女子1500米金牌被後輩金基麗（21歲）奪走，但突破了1年的空白，成為2025年哈爾濱亞洲冬季運動會（亞冬會）韓國代表團的首個三冠王。 9日，在中國哈爾濱黑龍江冰上訓練中心多功能廳舉行的短道速滑女子1000米決賽中，崔瑉禎以刷新亞運會新紀錄的1分29秒637的成績摘得金牌。壹天前的8日，在女子500米和2000米混合接力賽上獲得金牌的崔瑉禎登上3冠王的寶座，宣告了華麗的復出。在冬季亞運會上，崔瑉禎是首位獲得三冠王的韓國女選手。 在2018年平昌冬奧會和2022年北京冬奧會上實現女子1500米兩連冠，成為短道速滑長距離最強者的崔瑉禎在2023年世界錦標賽的最後壹刻暫時拿下了太極徽章。她的想法是，經過壹個賽季的整頓後，準備2026米蘭-科爾蒂納丹佩佐奧運會。 崔瑉禎離開賽場的時候，“新壹代王牌”金基麗填補了空缺。金基麗在2023~2024賽季國際滑聯（ISU）世界巡回賽（原世界杯）上獲得女子組綜合第壹名，獲得了水晶球獎。她在8日舉行的本次大賽1500米比賽中也獲得了金牌，鞏固了長距離最強者的地位。相反，崔瑉禎在該項目上僅排在第4位。 但是遺憾並沒有持續很久。崔瑉禎在1500米之後舉行的女子500米比賽中，成為首位獲得該項目金牌的韓國選手。500米是韓國傳統上落後於沖刺能力強的中國選手的薄弱項目。在崔瑉禎最先沖過終點線後，金基麗和李素研分別獲得了銀牌和銅牌，在頒獎典禮上三面太極旗並排懸掛，場面非常壯觀。崔瑉禎繼在500米預賽中以43秒321的成績，時隔8年後刷新範可新（中國）在2017劄幌大會上創下的亞冬會紀錄（43秒371）後，在決賽中又以42秒885的成績再次提高了紀錄。 在9日的女子1000米半決賽中，崔瑉禎以1分29秒835的成績打破了沈錫希在劄幌大會上創下的亞冬會紀錄（1分30秒376）。在1000米決賽中，她滑出1分29秒637的成績，再次刷新了自己剛剛創下的紀錄。崔瑉禎表示，“此次大賽實際上也是面向2026米蘭-科爾蒂納丹佩佐奧運會的過程。現在感覺到距離米蘭又近了壹步。我們將壹步壹步地實現米蘭計劃。” 對於這樣的崔瑉禎來說，金基麗既是優秀的後輩又是競爭者。崔瑉禎說：“1500米是我的主項，所以當然想做好。1000米最近成績壹直很好，因此產生了自信。另外，500米也是自己不斷挑戰的項目”，“在米蘭，我想做好準備，不放過任何壹個項目，最大限度地提高（奪取獎牌）的可能性。我想和基麗像現在壹樣進行善意的競爭，壹起取得好成績。” 在本次大賽之前，將崔瑉禎選為最尊敬的選手的金基麗表示：“（崔）瑉禎姐姐既是親密的姐姐，也是我最尊敬的選手。剛成為國家代表隊隊員時，感覺很不適應，非常辛苦，但瑉禎姐姐給了我很多幫助，讓我得以成長。”即使是最近，崔瑉禎對金基麗來說依舊是那個“請吃飯的姐姐”。 成功結束本屆哈爾濱亞冬會的韓國短道速滑代表隊將參加從14日開始在米蘭舉行的國際滑聯（ISU）世界巡回賽第6站比賽。

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