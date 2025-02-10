特朗普：“如果和金正恩好好相處，對所有人來說都是巨大材富”……金正恩“新計劃項目”再次確認提高核武力. February. 10, 2025 07:28. by 高道藝記者、尹相虎 軍事記者 yea@donga.com、ysh1005@donga.com. 美國總統特朗普7日表示：“將與朝鮮金正恩建立關系。和他好好相處對所有人來說都是巨大材富。”特朗普就任總統後一直稱朝鮮為“核能力擁有國”，表示有意推進美朝對話，如今再次向朝鮮發出邀請。 特朗普當地時間7日在華盛頓白宮與日本首相石破茂舉行首腦會談後，在記者會上做出了上述表示。在同一天發表的美日首腦聯合聲明中，有“再次確認了朝鮮對完全無核化的堅抉承諾”“確認了韓美日三國合作對應對朝鮮、維護地區和平與繁榮的重要性”等表述。這是特朗普第二屆政府自1月20日上臺以來，首次在正式外交文件中明確提出“朝鮮完全無核化”。 “朝鮮的完全無核化”與去年4月時任美國總統拜登和日本首相岸田文雄會談等以往美日聯合聲明中的表述相同。有分析認為，特朗普政府在此次聯合聲明中使用這一表述，表明了不會急於放棄朝鮮無核化原則、同時加快美朝對話的立場。在美日首腦會談之前，特朗普政府高級官員表示，“跳探戈舞需要兩個人”，強調美朝對話需要朝鮮的響應。 不過，有分析認為，特朗普為了把朝鮮拉到實際對話桌上，今後仍有可能提議凍結擁有的核武器或減少數量的核凍結或核裁軍等“小型交易”。韓國國立外交院助理教授潘吉周（音）表示：“特朗普在聯合聲明中明確表明朝鮮無核化，是對日本增加防衛預算和擴大進口美國產液化天然氣措施的回應。特朗普總統雖然將無核化作為最終目標，但可以向朝鮮提出‘減少韓美聯合軍演’等多種對話條件。” 據朝鮮中央通訊社9日報道，朝鮮國務委員長金正恩在美日首腦會談第二天即8日提及“旨在加強包括核在內的遏制力的新計劃事業”，明確了提高核武力的方針。金正恩沒有針對特朗普政府或美日首腦會談結果發表譴責言論。 對於金正恩提到的“新計劃事業”，韓國政府內外有分析認為，朝鮮以核武器高度化為主要內容的“國防力量發展五年計劃”即將於今年結束，因而采取了後續措施。也有分析認為，這是考慮到與俄邏斯的聯合軍演等。韓國軍方內外觀察人士認為，朝鮮可能是在為第七次核試驗找借口。

한국어