韓國經濟是否像韓國產品一樣結實？. February. 10, 2025 07:28. . 不久前，筆者從法國巴黎的出租車司機那裏聽到了久違的名字。得知記者是韓國人後，他高興地說：“以前買的‘大宇電腦’，可好用了。”法國人提起26年前崩饋的大宇，既不是三星也不是LG，真是神奇。在好一通講述電腦回憶後，他感慨大宇集團太輕易地倒閉了，最後還說：“公司還沒有產品結實。”連大宇集團的興亡盛衰都熟知的“道上的經濟學家”的話，讓人久久難忘。一是因為韓國企業沒有產品結實的消息越來越多，二是因為感受到了會不會有人甚至說出“國家不如韓國產品那麼結實”的危機感。 歐洲股市有可能成為讓“東學螞蟻”們哭泣的韓國股市預告片。不僅是外國投資者，就連歐洲土生土長的企業也回避歐洲股市。當地時間本月5日，在法國股市總價排名前五的能源大企業道達爾能源宣布將在美國紐約上市。雖然安撫震驚的輿論，說並不是廢除在法國股市上市或遷移本國總公司，但誰知道在遙遠的未來會怎洋。德國化學巨頭林德已經幹脆離開了法蘭克福股市。 道達爾能源的事例濃縮了歐洲低增長的原因。道達爾能源將目光轉向紐約是因為歐洲股市本來就沒有活力。很多人指出，復雜的上市程序、金融商品限制妨礙了金融市場的增長。政府過度的環境規制也可能起到了一定作用。 歐洲消費者本來就不怎麼掏腰包也是個問題。去年第二季度（4月至6月）歐洲的儲蓄率為15.7%。在新冠疫情開始蔓延之前的穩定期，儲蓄率約為12%。儲蓄率的上升可以看作是消費者不安感增大的信號。由於對未來缺乏信心，所以推遲支出和投資，把錢儲存在銀行裏。 歐盟成員國的平均經濟增長率今年也會停留在1.5%。歐洲似乎無法擺脫低增長的泥潭。切實感到需要特別對策的歐盟把作業交給了前歐洲中央銀行總裁馬裏奧·德拉吉，要求制定解抉方案。以窺探別人答案的心情察看了《馬裏奧·德拉吉報告》提出的具體解抉方法。內容出乎意料地過於明顯。加強產業政策、放寬限制、加強資本市場、支持技術創新等。都是在韓國看多聽膩了的對策。 從對策方面來看，都是需要長期堅持、不懈努力的事情。筆者認為，無論是韓國政府還是企業，如此明顯的對策未能正常實行，是因為急於取得短期成果的風氣。 因戒嚴及彈核政局而陷入混亂的最近，雖然聽起來多少有些空虛，但我們迫切需要實行這種百年大計的力量。在混亂的時局中，這也是更容易錯過的部分。這些政策雖然顯而易見，但難以實行，如果不抓緊時間，韓國經濟史上像大宇集團一洋被遺忘的名字可能會更多。

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