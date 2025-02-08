盡管處於彈劾政局，國際貨幣基金組織：“韓國今年維持2%的增長率”. February. 08, 2025 07:35. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 國際貨幣基金組織把今年韓國經濟增長率預測值維持在與一個月前相同的2%。不過，報告同時指出，國內政治不確定性或美國特朗普政府的政策變化有可能降低韓國增長率。 據企劃財政部7日透露，國際貨幣基金組織當天發表《2024年韓國年度協議報告》，做出了上述分析。報告中預測今年韓國經濟增長率為2.0%。該組織在1月17日發表的世界經濟展望中，曾預測今年韓國經濟將增長2.0%，在緊急戒嚴及彈劾政局的影響正式開始後，仍維持了相同預測。這一數字高於韓國政府的增長率預測值（1.8%）。堅挺的出口和民間消費、投資的緩慢恢復被認為是支撐這一增長率的因素。 不過，報告認為，韓國經濟的不確定性仍然很高。如果政治不確定性持續，美國新政府政策變化正式開始，2%的增長率將出現困難。報告指出，全球半導體需求疲軟、中國等韓國主要貿易夥伴的經濟低迷也是今年韓國經濟增長受到威脅的因素。報告還警告：“政治不確定性長期化會對投資和消費心理產生負面影響，還會擴大金融市場的變動性。” 有分析稱，國際貨幣基金組織正在審慎關註韓國政局混亂對經濟產生的影響。韓國政府相關人士表示：“國際貨幣基金組織的立場是，如果再出現一些經濟相關數據，將在4月以後調整增長率預測值。” 此外，國際貨幣基金組織勸告韓國延續健全的財政基調，並表示：“如果下行風險成為現實，增長放緩，可以考慮對弱勢群體的進一步財政支援。”

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