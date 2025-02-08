比成為大勢的“低速老化”食譜更重要的…. February. 08, 2025 07:34. . 法羅小麥、MCT油、防彈咖啡、黃瓜薄荷酸奶昔。如果對這種異國食材和食物不感到陌生，就意味著很好地跟上了時下潮流趨勢。因為這是最近成為大勢的“低速老化”中經常提到的食材。 低速老化是指健康生活，慢慢變老。這也是最近不論書籍、視頻，最受歡迎的內容素材。其中，尋找生活中易於適用的低速老化食譜的人越來越多。這相當於被稱為地中海飲食、排毒法等健康飲食的另壹個支流，強調防止加速老化的血糖釘子的管理方法、攝取防止損傷細胞的抗氧化食品等。 書店街的低速老化現象從去年開始正式受到歡迎。首爾峨山醫院老年內科教授鄭熙元（音）的《低速老化飲食法》成為暢銷書後，包含相同關鍵詞的書籍持續出版。其宗旨是守護因加班、過度疲勞、流行病等多種壓力和外賣、加工食品暴露而踩著“加速老化”踏板的現代人的身體。 頻道A也從上個月28日開始由演員申愛羅邀請需要治愈的嘉賓，新推出了提供低速老化療法的“療法之家愛羅院”。由此可見，低速老化這壹主題成為多麽受歡迎的話題。不僅是面臨老化跡象的中年層，自我管理徹底的2030壹代也是引領這壹趨勢的另壹個主軸，這壹點也很有趣。 低速老化與壹度流行的“抗衰老（Anti-aging）”有差異。雖然在食品、美容等產業全方位的營銷中使用了這壹用語，但現在在海外也普遍出現了包含低速老化概念的“慢衰老（Slow Aging）”。與對老化的排斥感較強的抗衰老不同，慢衰老自然地接受了年齡的增長。不僅通過飲食和運動的方式，還通過心靈照顧、冥想等，撇開年齡不談，提高自我效能感和內在力量。 令人遺憾的是，雖然低速老化熱潮高漲，但韓國社會仍然很難幸福地老去。由於以年齡來判斷能力、態度的“年齡主義（ageism）”，高齡層很難維持優質的工作崗位。據統計廳相關數據顯示，以2023年為基準，每10名65歲以上的老人中就有4名是貧困階層。貶低老人或厭惡老人的情況也在蔓延。據《2024世界幸福報告書》顯示，韓國是60歲以上老人的幸福度（第59位）低於30歲以下青年幸福度（第52位）的國家。在日本和美國，老年人的幸福度排名遠遠高於青年。 從智慧地接受老化的角度來看，低速老化趨勢令人高興。韓國的老齡化速度處於世界最高水平。正如對低速老化的熱切關註壹樣，“如何變老”成為所有人關註的主題。但是應該註意的是，在支撐幸福晚年的裝置不健全的社會中，低速老化只是停留在對年輕的執著或厭惡老化的過去流行的重復。

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