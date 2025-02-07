“租借QPR”的梁民革今夏將回歸熱刺，與壹線隊球員展開競爭. February. 07, 2025 08:14. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 租借加盟英格蘭足球冠軍聯賽（第2級）女王公園巡遊者隊（QPR）的攻擊手（邊鋒）梁民革（19歲）有望在今年夏天的季前賽上重返原所屬球隊英超（EPL•第1級）托特納姆熱刺隊。 托特納姆熱刺隊的技術總監約翰•朗埃5日在球隊官網公開的采訪中表示：“梁民革等最近租借的球員將在夏天回歸。他們將參加季前賽訓練，與（壹線隊球員）展開競爭。”也就是說，目前沒有延長梁民革租借期限的計劃。歐洲足球隊的技術總監設定戰術方向，積極參與球員的引進和轉會等工作。 去年12月加入托特納姆熱刺隊的梁民革在英超聯賽中未能踢壹場比賽，於上月30日被租借到了QPR。朗埃技術總監解釋說：“我認為應該確保年輕球員們的出場時間。”他還補充說，“回顧俱樂部歷史，幾名核心球員都是經過租借期成長起來的。” 此前與孫興慜（33歲）在托特納姆熱刺隊同吃壹鍋飯的前鋒哈裏•凱恩（32歲•拜仁慕尼黑）也是通過租借生活積累實戰經驗的代表性球員。托特納姆熱刺隊出身的凱恩在2010~2011賽季曾效力於萊頓東方隊（第3級聯賽）、2011~2012賽季效力於米爾沃爾隊（第2級聯賽）等球隊，逐漸提高了實力。凱恩從2013~2014賽季開始正式效力於托特納姆熱刺隊，攻入213粒進球，創下了英超歷史個人進球數第2位的記錄。 梁民革自加入QPR後，連續兩場比賽替補出場，逐漸適應了英格蘭足球舞臺。雖然目前還沒有貢獻攻擊點（進球或助攻），但他在邊路積極展開進攻，起到了活力素的作用。QPR首席執行官（CEO）克裏斯蒂安•努裏通過球隊網站表示：“感謝托特納姆熱刺隊將梁民革送到我們球隊。”

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