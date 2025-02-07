美國公務員因“主動辭職”期限臨近而人心惶惶. February. 07, 2025 08:14. by 洪禎秀 hong@donga.com. 在馬斯克擔任首長的政府效率部向230萬名美國聯邦公務員提出自願辭職的期限6日即將到來之際，美國官場一片嘩然。也有公務員反對特朗普政府要求的忠誠而退休，也有人為了避免解雇而刪除之前批評特朗普的文章。 1月28日，美國人事管理局根據政府效率部的聯邦政府結構調整方針，向公務員發送了提議自願退休的電子郵件。郵件的題目是“岔路口”，與馬斯克2022年收購當時推特（現X）後發給職員們的郵件相同。人事管理局在郵件中提出條件稱，如果在6日晚11時59分（以美國東部時間為準，韓國時間7日下午1時59分）之前回信申請退休，可以得到帶薪休假直至9月30日。 面對史無前例的大量裁員，公務員們之間充滿了不安和憤怒。特別是人事管理局對公務員們表示“將適用強化行動標準”，並提及“忠誠度”感到非常不滿。美國有線電視新聞網（CNN）報道說，人事管理局的首席財務官埃麗卡·羅奇被政務職人士問到有關忠誠的問題時回答說，“我總是做正確的事情”，但在被解除職位和降級後以辭職告終。一名總務廳職員對路透社表示，“現在處於無人能正常工作的混亂狀況”，同事們正在從單位電腦中刪除個人文件等。這是因為，他們擔心如果在社交媒體個人賬戶上發現批評特朗普的文章，有可能被用作解雇的借口。 據悉，截止到當天，接受辭職提議的公務員占全體人員的約2%，達到4萬人。部分觀察人士認為，如果自願退休者比率達不到白宮目標值5%-10%，可能會推進大量解雇。 各部門都在忙於制定可能解雇人員的名單。《紐約時報》報道說，白宮要求中央情報局提供過去2年間雇傭的職員名單。據悉，在此過程中，中央情報局在普通郵件中而不是保安郵件發送公開新職員和中國專門要員姓名首字母的名單，被批評是“反間諜慘案”。

한국어