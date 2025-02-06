李鎮雨向檢察機關陳述：“尹錫悅指示‘破門-開槍’”. February. 06, 2025 07:52. by 具民起記者、許東俊記者 koo@donga.com、ilkim@donga.com. 經確認，檢察機關在對前陸軍首都防衛司令李鎮雨進行調查時，掌握了12月3日緊急戒嚴當時“尹錫悅總統‘要求破門’並使用了‘槍’一詞”的陳述。據悉，尹錫悅在李鎮雨對進入國會的指示猶豫不決時還以“嗯?嗯?”進行催促。有分析認為，檢察機關已經掌握了可以駁斥尹錫悅方面“和平啟蒙令”主張的決定性陳述。 《東亞日報》5日確認的調查記錄顯示，李鎮雨向檢察機關陳述說：“我記得，尹總統說了‘破門’的話，還使用了‘槍’這個詞。”檢察機關還掌握了緊急戒嚴當天從隨行李鎮雨的首都防衛司令部軍官A某那裏聽到的李鎮雨和尹錫悅4次通話內容的陳述。據悉，A某在接受檢察機關調查時陳述稱：“尹總統說，‘哪怕開槍，也要破門而入’‘4個人（一組）背1個出來’”。李鎮雨也陳述說，尹錫悅要求拉出來的對象是“國會議員”。 檢察機關的調查結果顯示，尹錫悅在李鎮雨無法回答而猶豫不決後，還大聲說“嗯?嗯?”催促李鎮雨。李鎮雨向在國會的防衛司令部幹部如實傳達了尹錫悅的指示。據悉，檢察機關還從該幹部處掌握了“李司令官下達了‘進入（國會）本廳內部，把議員拉出來’的指示”的陳述。不過，李鎮雨陳述稱：“從總統那裏接到拉出來的指示後受到了沖擊，記不清之後的情況了。” 李鎮雨和A某等防衛司令部人士的陳述與尹錫悅的主張背道而馳。在4日的憲法法院彈核審判中，尹錫悅全面否認了檢察機關的調查結果，稱“把誰拉出來的這種（指示），在常識上真的有可能嗎？”當尹錫悅方面問道“還記得總統說過‘開槍破門而入’嗎?”時，李鎮雨事實上也否認說：“在審判中爭論的可能性很大。” 法律界預測，檢察機關從軍方人士那裏掌握了與尹錫悅主張背道而馳的陳述，因此憲法法院很有可能低估尹錫悅主張的可信度。憲法法院不顧尹錫悅方面的反對，將檢察機關的調查記錄作為彈核審判證據，正在進行審理。

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