物價再次上漲、消費凍結……匯率防波堤也在動搖. February. 06, 2025 07:51. . 1月份消費者物價回升到2%左右。受彈核事態和強美元的影響，韓元對美元匯率上升（韓元貶值），原本趨於穩定的物價開始動搖。為了控制在1400韓元左右徘徊的匯率，政府介入其中，作為經濟防波堤的外匯儲備額跌至4年半以來的最低值。 從去年10月起停留在1%中前段的消費者物價同比漲幅，在實行緊急戒嚴的12月反彈到1.9%，上個月達到2.2%，5個月時間進入2%線以上。匯率和國際油價同時上漲，石油類上漲7.3%，收成不好的蔬菜也上漲了4.4%。 高物價與政局不穩交織在一起，使消費心理萎縮。去年零售額指數比前一年減少2.2%，是自2003年信用卡危機後21年來的最大跌幅。隨著受到直接打擊的個體戶增加，沒有職員獨自工作的“獨自老板”數量時隔6年減少。據說，其中大部分人因無法承擔停業費用，鎖上店鋪門，開始送貨。 問題是看不到擺脫這種危機的機會。由於特朗普政府的高關稅政策，再次出現通貨膨脹的憂慮增大，美聯儲停止了基準利率的下調。韓國銀行也擔心與美國的1.5個百分點的利率差距加大，導致外國資本流失，對於下調利率正在猶豫不決。因為要降低利率，匯率底線1500韓元就會岌岌可危，還要擔心進口物價暴漲，而要維持利率，就是對內需停滯視而不見，陷入了進退兩難的境地。 在這種情況下，匯率防禦費用正在增加。雖然守住了政府防禦線4000億美元，但外匯儲備在最近一個月內減少了46億美元。這意味著政府投入了相應的美元。由於激化的關稅戰爭，今年的出口和貿易收支很有可能惡化，預計填補減少的外匯儲備也不容易。 在無法控制外部經濟變數的情況下，只能依靠財政的作用。國民力量黨和共同民主黨雖然同意提前編制補充預算，但只追究對方的責任，提出各種條件，正在拖延時間。為了搞活內需市場，需要編制補充預算，吸引國內外企業投資，放寬限制為穩定匯率和物價做出貢獻，但黃金時間正在無可奈何地流逝。

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