諷刺用沒有實際意義的創意欺騙到底的世界. February. 05, 2025 07:56. by 金民 kimmin@donga.com. 在美國紐約,以“安娜•德爾維”的假名字冒充德國女繼承人,獲得巨額投資,最終被判入獄的詐騙犯安娜•索羅金(35歲)。以實際人物為主題創作的英國西區首演作品《安娜X》在韓國首次亮相。 該話劇以從索羅金獲得靈感的主人公“安娜”和虛擬創業公司代表“阿裏爾”的故事為主軸。阿裏爾制作只有名人或擁有華麗外貌的人才能加入的私人約會配對應用程序,成功獲得了巨額投資。但他自嘲說,自己的事業是“沒有證據證明可以實現的假象”,“只是投資了人類本性的膚淺的想法”。但同時也充滿了對更高處的欲望。在阿裏爾眼中,上流階層繼承人安娜是完美的搭檔。安娜看著愛自己的阿裏爾,好像要摘掉面具壹樣苦惱著。但是兩人制造的假象最終走向了破滅。 在《安娜X》中,首先映入眼簾的是像智能手機畫面壹樣裝飾的舞臺。兩人通過社交媒體等交流的信息通過視頻出現,可以感受到話劇舞臺往返於線上和線下的樂趣。但是,原封不動地使用英語原文呈現信息,這壹點讓相當多的觀眾感到不便。 在名為安娜的女主人公身邊加入了象征矽谷的“欺騙到底(fake it till you make it)”精神的人物阿裏爾,這壹點也很有趣。劇中,安娜經常提到達米安•赫斯特、傑夫•昆斯等當代藝術家。這些作家的“沒有實體的創意”在美術市場上制造出巨大泡沫的現象似乎反映了兩個角色的真實存在。 劇中出現了很多周邊人物,都是兩位演員飾演的雙人劇。隨著故事的發展,角色隨時發生變化,兩位演員在安娜和阿裏爾的時候總是穿同樣的衣服。創業公司代表阿裏爾很容易讓人聯想到史蒂夫•喬布斯,但是如果對巨富繼承女安娜的精彩服裝有所期待,可能會感到遺憾。但是從設定上來看,可以理解為表現了在人們的幻想中雖然華麗,但實際上卻什麽都沒有的安娜。 飾演安娜的是崔延雨、韓智恩、金度研,飾演阿裏爾的是李相燁、李賢宇、元泰民。曾執導《Closer》、《Old Wicked Songs》的金誌浩導演的作品。首爾江西區LG藝術中心U+舞臺。該話劇將持續到3月16日。

