李在镕二審也被判無罪……檢察機關連續9年將企業置於司法風險之中. February. 04, 2025 08:20. . 三星電子會長李在镕涉嫌在第一毛織和三星物產合並過程中，為減少經營權繼承費用而犯有非法行為，在二審中被判無罪。至此，李在镕擺脫了自2016年開始接受相關調查以來接近9年來必須承擔的司法風險。對於檢察機關來說，因無理的起訴而束縛韓國代表性企業總裁的腳步，導致經營出現差池，難免會受到批評。 首爾高等法院昨天駁回了檢察機關對李在镕為合並第一毛織和三星物產操挫股價、會計欺詐等19項嫌疑的上訴。高法維持一審判決,不認可兩家公司合並只以加強繼承、支配力為目的，不存在非法措施。雖然檢察機關還剩下是否向大法院上訴的判斷，但既然已在處理事實的一審和二審中擺脫了所有嫌疑，今後發生其他變數的可能性很小。 問題是，此前因司法風險而導致領導能力缺失，以及由此導致的新增長動力投資、收購合並告吹等損失無法得到補償。在檢察機關調查之前保持壓倒性領先的存儲半導體、智能手機等多數事業中，三星電子正受到迅速提高競爭力的中國競爭企業的挑戰。在全球霸權競爭激烈的人工智能領域，存在感被削弱。由於美國總統特朗普剛剛打響的關稅戰爭，預計恢復競爭力也並非易事。老板的司法風險本身對企業股價產生了負面影響。 檢察機關在開始調查後兩次傳喚李在镕並申請了拘留令，但均被法院以拘留理由不充分為由駁回。2020年，咨詢機構檢察調查審議委員會以10比3的意見建議“停止調查，不予起訴”，但檢察機關依然強行起訴。當時的調查組長是現任金融監督院院長李卜鉉，檢察總長是現任總統尹錫悅。起訴後時隔3年半的一審中，所有嫌疑都被宣告無罪後，法律界對“機械性上訴”的否定輿論沸騰，但檢察機關還是強行上訴，如今法院再次做出了“全部無罪”的判決。 經過數十年的全球競爭，韓國大企業在國內外的雙重、三重監視下，透明性和守法性得到了劃時代的提高。但是，檢察機關似乎仍然沒有擺脫把大企業視為需要通過調查進行整頓的對象的權威主義態度。如果時代錯誤的“檢察機關至上主義”束縛企業的手腳，損失最終不僅會波及企業和企業，還會波及國家經濟和國民。

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