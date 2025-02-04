韓國政府消息人士：“1月29日金正恩訪問的是寧邊核設施”. February. 04, 2025 08:18. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，韓國政府認為朝鮮1月29日公開的高濃縮鈾提煉設施是平安北道寧邊核設施。當時朝鮮媒體稱，朝鮮國務委員長金正恩現場指導了“核物質生產基地”和“核武器研究所”，並公開了多張照片，但沒有公開設施的位置和訪問時間。分析認為，朝鮮在美國總統選舉（去年9月）之前和特朗普政府上臺後（今年1月29日）破例暴露兩處高濃縮鈾設施，加大了對美國的核施壓力度。 韓國政府高層消息人士3日表示：“正在精密分析，初步判斷是寧邊地區相關設施而不是降仙。”據悉，設施內部密密麻麻地裝滿了濃縮鈾的離心機等設備，雖然與去年9月公開的核設施相似，但考慮到設施整體陳舊，相關設施不是寧邊或降仙而是“第三處核設施”的可能性很小。韓國政府曾認為，朝鮮去年9月首次公開的濃縮鈾設施是降仙核設施。 朝鮮在4個月內公開了兩處可以在地下安裝、規模小、難以捕捉到的高濃縮鈾生產設備，可能是為了在今後的朝美談判中要求凍結核武器和裁軍而“擡高身價”。從其他核物質鈈提取工程的情況看，由於是在大規模核反應堆和再處理設施內進行的，相關活動相對暴露在韓美偵察資產中。 據韓國政府推測，朝鮮僅在寧邊和降仙就啟動了10000-12000臺離心機。這相當於每年可生產200-240公斤高濃縮鈾的水平，從算術上看，高濃縮鈾設施每年最多可確保10枚核彈頭。據悉，朝鮮最近還在加速寧邊和降仙的鈾濃縮活動。 與此同時，寧邊核設施還在持續進行鈈生產活動。因為寧邊核設施內的5兆瓦級核反應堆和實驗用輕水反應堆仍在運轉。據推測，如果這些設施全部啟動，每年可生產26公斤（最多7枚核彈頭）鈈。韓國政府認為，朝鮮為了隨時可以提取鈈，2021年重新啟動的寧邊核反應堆處於可以提取廢燃料棒並進行再處理的狀態。如果核設施內的放射化學實驗室對啟動核反應堆生產的廢燃料棒進行再處理，就可以提取鈈。

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