“特朗普關稅風暴”下，以崔泰源為首的韓國首個經濟使節團將前往美國. February. 04, 2025 08:18. by 郭道英 now@donga.com. 據悉，美國總統唐納德•特朗普開始了“沒有硝煙的通商戰爭”，新任美國政府上臺後，國內財界第壹個經濟使節團將於本月正式訪問美國。預計將以主要集團為中心，討論兩國間的事業合作方案和通商政策相關應對方案。 據財界3日透露，大韓商工會議所會長兼SK集團會長崔泰源和國內20大集團會長或總經理團組成的經濟使節團將於本月19日和20日訪問華盛頓，與美國政、財界人士舉行會晤。 據悉，此次經濟使節團正在推進20日與特朗普總統的面談。如果會談成行，這將是特朗普二期政府上臺後與韓國財界的首次正式會晤。此外，使節團還將與控制特朗普政府關稅政策的貿易代表部和商務部高級官員舉行會談。 前壹天的19日，韓美商務晚宴將在被稱為托馬斯•傑斐遜大廈的美國議會圖書館主廳舉行。預計兩國主要企業家和美國參眾兩院議員等政界、財界有關人士將參加此次會議。1897年建成的托馬斯•傑斐遜大廈位於美國議會大廈旁邊。 由於特朗普引發的關稅炸彈，主要國家首腦們的動向正在加快，在國政空白的情況下，韓國政府方面的人士誰會參加此次經濟使節團也是關鍵。據悉，隨著關稅政策有可能擴散到韓國、歐洲、日本等國家，日本首相石破茂將於7日會見特朗普總統，親自邀請他年內訪問日本等，采取應對措施。為了派遣經濟使節團，大韓商工會議所截止到上月24日已經結束了接收工作，最終參加名單正在內部討論中。 另外，總統室3日表示，總統秘書室室長鄭鎮碩主持召開了首席秘書官會議，分析了美國對墨西哥、加拿大、中國的關稅措施動向，並討論了今後的計劃。韓國外交部壹位官員表示：“雖然到目前為止沒有提及對韓國的具體關稅，但考慮到所有可能性，將提高警惕，采取應對措施”，“將與類似立場國家討論應對方案。”

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