李剛仁在法甲聯賽上首次達成兩位數攻擊點. February. 03, 2025 09:04. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 李剛仁（24歲•巴黎聖日耳曼•PSG）在法國足球甲級聯賽上首次創造了單賽季兩位數攻擊點（進球或助攻）的記錄。 PSG隊所在的李剛仁在2日舉行的與布雷斯特隊的2024~2025賽季法甲客場比賽中，作為右中場首發出場。李剛仁在PSG隊以2比1領先的下半場第17分鐘幫助隊友烏斯曼•登貝萊攻入壹球。李剛仁在禁區內以夢幻般的轉身動作擺脫防守後將皮球傳給了登貝萊，後者右腳射門破門得分。 在本賽季法甲聯賽中，李剛仁貢獻了4次助攻，加上6粒進球，共取得了10個攻擊點。2023年7月身披PSG隊服的李剛仁，時隔兩個賽季首次達成了法甲兩位數的攻擊點。李剛仁上賽季在法甲聯賽中攻入3球，助攻4次。 PSG憑借上演帽子戲法的登貝萊的出色表現，以5比2擊敗了布雷斯特隊。本賽季法甲聯賽開賽以來，PSG在18支球隊中率先登上50分（15勝5平）的高地，壹直保持著20場不敗的戰績。 另壹方面，上月30日，從英格蘭足球超級聯賽（EPL•第1級）托特納姆熱刺隊租借轉會到英冠聯賽（第2級）女王公園巡遊者隊（QPR）的梁民革（19歲）迎來了英格蘭職業足球的首場比賽。梁民革在當天舉行的與米爾沃爾的英冠聯賽客場比賽中，在下半場第31分鐘替補上場。雖然梁民革貢獻壹次射門，表現活躍，但由於出場時間太短，沒能貢獻攻擊點。QPR最終以1比2輸給了米爾沃爾。截至2日，QPR排名聯賽第14位（積38分•9勝11平10負）。米爾沃爾隊排名第13位（積40分）。

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