已故MBC氣象播報員吳瑤安娜被提及“遭遇職場內欺淩疑惑”. January. 31, 2025 07:32. by 金基潤記者 pep@donga.com. 有人提出懷疑，去年9月去世的MBC氣象播報員吳瑤安娜生前曾遭遇職場內欺淩。MBC表示：“如果遺屬方面要求確認事實關系，將著手進行相關調查。” 綜合東亞日報的采訪，故人將生前遭遇2名氣象播報員職場欺淩的文章制成了17張規模的稿紙，並留下了手機記事本。據悉，相關文章還包含了從2022年3月開始遭遇欺淩的故人在死亡之前，以錄音文件和手機聊天工具對話等為依據，向MBC相關人士告知受害情況的內容。 對此，MBC28日發表了立場文，並表示：“故人從未向負責部門或管理者告知過自己的苦衷”，“如果遺屬方面要求確認事實關系，MBC將盡快著手調查真相。”接著又補充道，“對於從動搖MBC的角度出發接近這壹問題的勢力的蠢蠢欲動表示擔憂。” 國民力量安哲洙議員30日在社交媒體上指出：“MBC稱有人欲借此次事件動搖MBC，像言論鎮壓壹樣混淆視聽，這是侮辱故人、傷害遺屬的第二次加害。”前國民力量議員金雄29日也批判道，“MBC不應該向遺屬方面提出要求，而是應該先進行事實確認調查。” 據悉，遺屬方面於早前的23日向首爾中央地方法院提出了對故人的部分同事的職場內欺淩損害賠償請求訴訟。遺屬方面表示：“不會要求MBC確認事實關系”，“希望自己進行調查，並得到真誠的道歉廣播。”

한국어