萬斯：“應該珍惜部署美軍”……正式宣布將調整海外駐軍. January. 27, 2025 07:17. by 紐約=常駐記者林宇善、孫孝周記者 imsun@donga.com、hjson@donga.com. 美國副總統萬斯當地時間25日表示：“特朗普總統認為，在部署我們最寶貴的資源的方式上，應該珍惜。不能把美軍派往任何地方。”這是特朗普第二屆政府首次正式表態將調整駐海外美軍運營方式，今後是否會帶來駐韓美軍規模和作用的變化備受關註。 萬斯當天出席在白宮舉行的國防部長皮特·黑格塞斯就職儀式時表示：“特朗普總統與之前的很多人（前任總統）不同，認為應該珍惜並配置我們最寶貴的資源。”他說：“不能讓為了這個國家而把穿上軍裝、願意為國獻出生命的男女派去任何地方。如果派去某個地方，就應該給他們戰鬥後迅速獲勝回家所需的工具，加強他們的力量。” 此前，黑格塞斯在美國參議院人事聽證會上表示：“將討論部署在全世界的美軍戰鬥力和任務是否妥當，進行‘全球戰鬥力態勢評價’。”他還說：“考慮到中國迅速加強軍事力量和樹立（對華）遏制力的緊迫性，應該加強在印度太平洋的戰鬥力。” 黑格塞斯在就任後發給軍方的信息中表示：“特朗普總統給我們的明確任務是，通過力量爭取和平。將與同盟和夥伴合作，遏制中國共產黨在印度太平洋的攻擊性，負責任地結束戰爭，應對核心威脅。”因此有人預測，駐韓美軍的中心作用可能會從遏制朝鮮挑釁轉變為牽制中國。 此外，在特朗普最近表示有意與朝鮮國務委員長金正恩對話的情況下，朝鮮25日實施了特朗普就任總統後的首次導彈挑釁。朝鮮官方媒體中央通訊社和《勞動新聞》26日報道稱，“25日進行了海上（水中）對地面戰略巡航制導武器的試射。金正恩同誌參觀了武器體系的試驗。”韓國軍方內外有分析認為，該導彈很可能是朝鮮去年1、2月發射的潛射戰略巡航導彈“火箭-3-31型”的改良型。該導彈雖然是核打擊戰鬥力，但因為是巡航導彈，不像洲際導彈那樣違反聯合國安理會決議。也有分析認為，這是朝鮮對特朗普對話提議進行了調整水平的挑釁，旨在試探美國的反應。

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