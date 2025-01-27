“務安慘案客機兩側發動機與花臉鴨相撞”. January. 27, 2025 07:16. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 據悉，在造成179名乘客死亡的務安濟州航空客機慘案發生時，與客機兩側發動機相撞的鳥類是冬季候鳥花臉鴨（學名：Sibirionetta formosa）。相撞之前，客機機長和副機長發現了鳥群，機場閉路電視（CCTV）畫面上也確認了客機與鳥群接觸的場面。 國土交通部航空鐵路事故調查委員會（以下簡稱事調委）25日在全南務安國際機場以遇難者家屬為對象，公開了上述內容的初期事故調查現狀。這是綜合現場調查和黑匣子語音記錄裝置（CVR）、飛行記錄裝置（FDR）、管制通信記錄內容等得出的結果。 事調委表示，委托環境部下屬的國立生物資源館對失事客機兩側發動機收集的17根羽毛和血跡樣本進行基因分析，結果被判定為花臉鴨。花臉鴨群居性強，最多時有數萬只成群結隊地飛翔。據悉，在韓國有30萬只越冬，在西海岸停留10萬只左右。 據事調委透露，務安機場控制塔在相撞約5分鐘前的去年12月29日上午8時57分50秒左右向客機傳達了“註意鳥類活動”的信息。上午8時58分11秒左右，機長和副機長進行了以“客機下面有壹群鳥”為宗旨的對話。39秒後的晚上8時58分50秒左右，CVR和FDR記錄全部中斷。據推測，這是因為機長和副機長在發現鳥群後與鳥群相撞，導致客機的電力供應中斷（shutdown）。 務安機場的閉路電視畫面還捕捉到了客機與鳥群接觸的場面。事調委相關人士解釋說：“因為是從遠處拍攝的視頻，所以無法確認是否發生了沖撞。”事調委計劃在27日之前向國際民航組織（ICAO）等傳達初期事故調查內容，並在網站上公開。另外，為了掌握機體和發動機是否異常等，還將繼續進行精密調查。

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