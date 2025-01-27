尹錫悅以“涉嫌內亂首領”被拘留起訴. January. 27, 2025 07:16. by 許東俊記者、崔美松記者 hungry@donga.com、cms@donga.com. 韓國檢察機關26日對因宣布12月3日緊急戒嚴而涉嫌內亂首領的尹錫悅總統進行了拘留起訴。隨著尹錫悅被移交審判，對尹錫悅的調查在宣布戒嚴54天後告一段落。尹錫悅成為憲政史上第一個以現任總統身份接受刑事審判的人。 檢察廳特別調查本部（本部長朴世鉉，首爾高級檢察廳檢察長）當天表示：“對特別調查本部此前調查的共犯案件證據資料、警方移交的案件調查證據資料等進行了綜合審查，認為確實有必要起訴。”不過，檢察機關只對沒有包括在現任總統不追訴特權範圍內的內亂首領嫌疑對尹錫悅起訴，沒有涉及濫用職權妨礙行使權利的嫌疑。 在決定起訴之前，檢察總長沈雨廷當天上午召開了全國高等檢察廳、地方檢察廳檢察長會議，聽取了檢察機關指揮部對是否起訴尹錫悅的意見。據悉，在2小時50分鐘左右的會議中，對在拘留期限內將尹錫悅移交審判的贊成和反對意見針鋒相對。據悉，有人主張“法院不允許延長拘留期限，因此應該在拘留期限內起訴”，也有人主張“尹錫悅出席憲法法院彈核案審理時，提出了內容與現有調查內容完全相反的主張，因此有必要進行補充調查”。沈雨廷經過6個多小時的深思熟慮，最終決定拘留起訴尹錫悅。 檢方在從高級公職人員犯罪調查處（公調處）接手案件後，原計劃對尹錫悅進行補充調查。因為尹錫悅在15日被捕後全面拒絕公調處的調查，事實上從公調處收到的是“空白案件”。但隨著法院兩次均不允許延長拘留期限，檢方計劃先將尹錫悅移交審判，然後集中維持公訴。 此前，檢察機關在23日從公調處接到案件後，立即向首爾中央地方法院申請延長對尹錫悅的拘留期限。法院以“公調處法中沒有明確規定檢察機關對公調處調查案的補充調查權”為宗旨，不允許延長拘留期限。案件調查組以經過檢察機關的補充調查後在大法院被判有罪的前首爾教育監曹喜昖案等為依據，24日再次申請延長拘留期限，但法院再次沒有接受。特別調查本部相關人士當天表示：“由於法院兩次令人難以接受地決定不允許延長拘留期限，我們連面對面調查被告等最低限度的補充調查都沒有進行。” 據悉，尹錫悅計劃不久後申請保釋。如果保釋不被批準，尹錫悅最長要在拘留狀態下接受6個月的審判。尹錫悅律師團反對稱：“尹錫悅的拘留期限是25日晚12點到期。應停止非法監禁，立即釋放！”

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