数字打造的特朗普生意世界觀. January. 27, 2025 07:16. . “我不是要10美元。甚至不是五美元。請只給我兩美元。” 從去年8月到11月的約3個月裏，幾乎每天，有時一天兩次，記者會收到包含上述內容的短信。發信人的名字是唐納德·特朗普。這是為了采訪大選而在特朗普團隊登記聯系方式後發生的事情。要求的金額每天都不一樣。12美元、9美元、14美元……某一天，我收到了“妳應該給我5美元的5個理由”等頗有邏輯（?）的信息。雖說捐贈在美國是家常便飯，但想要成為總統的人每天都執著地發出“給我錢”的信息，還真是“文化沖擊”。從哈裏斯團隊則從來沒有收到過這樣的短信。 對於特朗普來說，就任儀式也是“生意”。美國總統就任儀式中，只有正式活動用政府資金舉辦，相當於附帶活動的舞會等則由當選人主管的就任委員會確保捐款進行準備。在此次就職儀式上，特朗普向100萬美元捐贈者報出有權出席本人晚宴等各種“特殊待遇”，籌集了歷史最高金額1.7億美元。這比拜登總統和奧巴馬總統就職捐款的總和還要多。 特朗普對金錢的渴望並未就此停止。特朗普最近發行了以自己和妻子名字命名的虛擬貨幣“特朗普幣”和“梅拉尼亞幣”。有報道稱，雖然連虛擬貨幣業界都出現了“哪能這樣”的利害沖突爭議，但不管怎樣，就像字面意思一樣，特朗普一夜之間就擁有了數百億美元的市場，僅第一天交易手續費就賺了5800萬美元。 根據《TikTok禁止法》，對於面臨停止在美國事業的命運的華裔平臺TikTok，特朗普也試圖進行“交易”。他說，“如果把一半股份交給美國，就會批準其事業”。這就是為什麽在說明特朗普總統時，不能漏掉“交易性（transactional）”一詞。 他有大錢，但賺小錢也不馬虎。他賣帽子賣日歷，甚至賣聖經。題為《上帝啊，祝福美國吧》的聖經售價為59.99美元，但帶有簽名的限量版售價為1000美元。這些舉止，讓人感受到“能做的都做，能賺的都賺”的意誌。 特朗普擁有用數字看待全世界的“商業世界觀”，其特征在外交和貿易政策上也如實地體現出來。他在就任之前就向巴拿馬要求，“以前我們修建的巴拿馬運河中如果想騙取美國船只的錢，就重新把巴拿馬運河拿出來”；對加拿大說，“如果成為美國第51個州，就沒有關稅”；對格陵蘭說，“我給錢，把格陵蘭賣給我吧！”對於所有決定都以“錢”為中心的他來說，也許品位、廉恥、禮儀、尊重等只有“0韓元”的價值。 這樣的一個人會要求韓國進行怎樣的交易呢？特朗普在就任當天指示政府，“在4月1日之前調查美國的貿易逆差原因，重新討論現有的貿易協定”。韓國在對美貿易中也有順差，因此一到春天，不管以何種方式，飛來“賬單”的可能性很高。 雖然韓國政治糟糕得一塌糊塗，但希望在外交和通商領域，能在“數字”確定之前，動員所有力量掌握事前情報，采取先發制人的應對措施。剩下的時間是60天。如果想與只講究“予和取”心態進行世界上最強有力的商務外交的特朗普打交道，韓國也必須以徹底的商務心態，擺明“已給的”和“要給的”，展開縝密的協商。

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