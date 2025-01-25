韓國短道速滑選手金吉麗在都靈大冬會上榮膺5冠王. January. 25, 2025 07:38. by 姜泓求 windup@donga.com. “蘭博基麗”金吉麗（21歲•照片•音譯）在2025都靈冬季世界大學生運動會上包攬了自己參加的所有項目的金牌，登上了大賽5冠王的寶座。 正在成為韓國女子短道速滑招牌的金吉麗在大賽最後壹天的23日，在意大利都靈帕拉貝拉冰上中心舉行的短道速滑女子1000米和女子3000米接力賽上再添兩枚金牌。在先進行的女子1000米決賽中，金吉麗排在徐輝旻（23歲）之後，占據第二位滑行，在還剩4圈時攻占內道，領先後率先沖過終點。接著在與徐輝旻、金建希（25歲）、李智雅（20歲）壹起出戰的女子3000米接力賽上也獲得了金牌。此前，金吉麗在女子500米、1500米、混合2000米接力賽上也獲得了金牌。 上賽季國際滑聯（ISU）短道速滑世界杯（現世界巡回賽）上，金吉麗在女子組綜合排名中占據第壹，將“水晶球獎”攬入懷中。本賽季她以個人賽金2枚、銀1枚、銅牌2枚，排名第3位。金吉麗將參加下個月在中國哈爾濱舉行的冬季亞運會，與上賽季休息後重返冰場的“短道速滑女皇”崔敏靜（27歲）壹起爭奪獎牌。 男子組方面，金泰成（24歲）在男子1000米比賽中獲得金牌，成為大會4冠王。此前，金泰成在男子500米、1500米、混合接力賽上奪冠，但在當天的男子5000米接力賽上未能獲獎。 韓國代表團在本屆都靈大冬會上共獲得8枚金牌、6枚銀牌、6枚銅牌，繼法國（18枚金牌、8枚銀牌、14枚銅牌）之後，在綜合金牌榜上排名第2位。這是繼2019年克拉斯諾亞爾斯克（俄羅斯）、2023年普萊西德湖（美國）大冬會之後，韓國連續三屆大會綜合排名第2位。

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