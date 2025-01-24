公調處拿到粉碎“制作戒嚴令的筆記本電腦”的金龍顯親信的手機. January. 24, 2025 07:25. by 具民基記者 koo@donga.com. 據悉，正在調查“12•3緊急戒嚴事件”的韓國高級公職人員犯罪調查處（以下簡稱公調處）確保了被指為前國防部長官金龍顯親信的總統警衛處前任職員梁某的手機。梁某涉嫌接受金前長官的指示，粉碎制作了戒嚴布告令1號的筆記本電腦等。 綜合23日東亞日報的采訪，公調處最近對梁某進行了調查，後者自願提交了手機。梁某在金前長官擔任總統警衛處處長時擔任個人秘書等，是金前長官的核心親信。據說，梁某在金前長官被任命為國防部長官後也私下陪同金前長官，與金前長官的關系非常親密。公調處雖然以涉嫌內亂的名義將尹錫悅總統移交給了檢察機關，但計劃繼續進行金前長官毀滅證據等相關調查。 公調處認為，如果分析梁某的手機，就可以查明金前長官制定布告令的原委等各種嫌疑。據悉，梁某在去年12月3日宣布緊急戒嚴後，接到金前長官的指示，親自用錘子粉碎了金前長官寫布告令時使用的筆記本電腦。也就是說，毀滅了可以公開布告令制定過程的核心物證。公調處認為，梁某的手機中可能含有可以掌握毀滅證據過程的線索。 據悉，在戒嚴當天，金前長官和前情報司令官盧相元見面時，梁某還親自接送了盧前司令官。公調處認為梁某詳細了解金前長官和盧前司令官的關系，計劃傳喚梁某進行調查。公調處正在分析梁某手機的通話目錄和移動路線等。

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