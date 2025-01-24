連續兩個季度率僅為0.1%…戒嚴余波致使韓國經濟陷入“低增長泥潭”. January. 24, 2025 07:24. by 洪錫浩記者、世宗=鄭順九記者 will@donga.com. 據統計，自12•3緊急戒嚴事態以後，政治不確定性增大，內需萎縮，去年第四季度（10~12月）經濟增長率僅為0.1%。連續兩個季度僅增長0.1%，年增長率也只有2%。有人擔心今年的出口也會受到打擊，因此有人擔心韓國經濟陷入了低增長的泥潭。 23日，韓國銀行表示，去年第四季度實際國內生產總值（GDP）增長率為0.1%（與前壹季度相比）。這是去年11月預測值（0.5%）的五分之壹。季度增長率從2023年第壹季度（1~3月）開始連續5個季度保持增長基調，但去年第二季度降至-0.2%後，第三季度和第四季度未能正常反彈。連續兩個季度實現0.1%的增長是有史以來第壹次，除了1979年的第二次石油危機、外匯危機、新冠病毒疫情等經濟危機之外，屬最差的成績單。雖然創下了歷史最高出口紀錄，但年增長率比預期值（2.2%）低0.2個百分點，僅為2.0%。 韓國銀行認為，這是因為民間消費和建設投資比預想的大幅萎縮。也就是說，由於緊急戒嚴事態，經濟心理和民間消費在第四季度大幅萎縮。特別是建設投資減少了3.2%，連續3個季度出現負增長。 企劃財政部綜合政策課長李承漢（音）表示：“如果預算迅速執行的影響比預想的要小，或者經濟心理持續萎縮，將在第壹季度內及時制定必要的措施。”

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