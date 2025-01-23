李在明：“歡迎特朗普與朝鮮對話”……盲目的“親美鼓噪”行得通嗎？. January. 23, 2025 07:45. . 共同民主黨代表李在明22日表示：“歡迎美國總統特朗普表明重啟中斷的朝美對話的意誌。期待特朗普總統的意誌能夠緩解韓半島危機，帶來韓半島無核化、南北交流、韓半島和平。”上述表示是針對特朗普總統就任後稱朝鮮為“核國家”並反復展示與朝鮮國務委員長金正恩的親密關系而做出的。李在明當天會見美國駐韓臨時代辦約瑟夫·尹時表示：“應該加強韓美同盟，鞏固自由民主陣營一員的責任。” 最近李在明的對美言行之所以引人註目，是因為在各種輿論調查中他作為下屆總統最有力的地位，甚至與之前被認為是反美的行動形成了鮮明的對比。特別是共同民主黨在針對尹錫悅總統的第一次彈核案中加入了“敵視朝鮮、中國和俄羅斯，堅持以日本為中心的奇特外交政策”的字句，令美國朝野也發出了擔憂的聲音後，李代表的親美行動變得頻繁起來。 從過去文在寅政府出面斡旋特朗普和金正恩之間的朝美對話來看，共同民主黨方面對特朗普連任的期待可以理解。但是，隨著稱朝鮮為“核國家”被解釋為是想要承認朝鮮擁有核武器、走向核裁軍談判，韓美兩國出現了對此深表憂慮之聲。進而，如果這種憂慮成為現實，韓國將永遠淪入生活在朝核陰影下的處境，不得不令人懷疑這還值不值得那麽高興。 在緊張和矛盾依然如故的韓半島局勢下，有必要將局面從對抗轉變為和解。但是，采取如果只要是對話就無條件歡迎的方式是困難的。漏掉韓國、只承認朝核的“危險的和平”是無法接受的。現在是特朗普第二期對朝新政策具體化前夕，眼下韓國必須不分朝野，向美國轉達我們的憂慮，勸說其慎重對待。不應該大肆炫耀親美，而應該先表現出對安保和同盟的超黨派意誌。

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